Société

Aïd Al-Fitr: forte affluence à la gare routière de Rabat

La gare routière de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/03/2026 à 18h28

VidéoÀ l’approche de l’Aïd Al-Fitr, la gare routière de Rabat connaît une intense activité. Voyageurs en partance vers leurs villes d’origine, familles venues rejoindre leurs proches, renforcement des dessertes: la station confirme, une nouvelle fois, son rôle stratégique dans la liaison entre le nord et le sud du Royaume.

La gare routière de Rabat confirme une nouvelle fois son rôle d’axe majeur entre le nord et le sud du pays. À la veille de l’Aïd Al-Fitr, la station des autocars connaît une très forte affluence, avec des départs et des arrivées à un rythme soutenu.

Lors d’une visite sur place, Le360 a constaté, ce lundi, une fréquentation particulièrement élevée. Parmi les voyageurs, nombreux étaient les étudiants, les ouvriers et les salariés prenant la route vers leurs villes d’origine pour célébrer l’Aïd en famille. À ce flux s’ajoutaient également des familles entières et des couples arrivant à Rabat pour passer la fête auprès de leurs proches.

Interrogée sur place, l’étudiante Najwa, en partance pour Fès, sa ville d’origine, a salué les conditions d’accueil de la gare. «La gare de Rabat se démarque par sa bonne organisation et sa discipline. Ma préférence pour le voyage en autocar s’explique aussi par le fait que le prix du billet reste abordable par rapport aux autres moyens de transport», a-t-elle confié.

De son côté, le directeur de la gare, Mohamed Abdelkrim Ouidani, a assuré que ses services faisaient face à cette forte affluence grâce à «une mobilisation totale de l’ensemble des ressources humaines et logistiques afin de garantir les meilleures conditions aux voyageurs». Il a notamment précisé que des guichets supplémentaires avaient été ouverts afin de fluidifier la vente des billets.

Concernant les tarifs, le responsable a tenu à rappeler qu’ils sont fixés par les autorités et intégrés dans le système informatique, ce qui les rend non modifiables. Selon lui, entre 320 et 350 autocars partent ou transitent chaque jour par la gare routière de Rabat.

Lire aussi : Budget, superficie, capacité d'accueil... La nouvelle gare routière de Rabat en chiffres

Pour faire face à la hausse de la demande vers les destinations les plus sollicitées durant cette période, entre 4 et 10 autocars supplémentaires sont affrétés quotidiennement. Conformément à la note ministérielle en vigueur, une majoration de 20% est appliquée au tarif habituel de ces dessertes additionnelles.

S’agissant de l’organisation générale et du fonctionnement de la gare, Mohamed Abdelkrim Ouidani s’est également félicité de la coordination étroite avec la wilaya et les autorités locales, qui, selon lui, «veillent à la sécurité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la gare».

À l’approche de l’Aïd, la gare routière de Rabat apparaît ainsi comme l’un des principaux points de passage du pays, où se croisent, dans une animation continue, les départs vers les villes d’origine et les arrivées de ceux venus célébrer la fête en famille.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/03/2026 à 18h28
#transport#Transport routier#Aïd Al-Fitr#voyages au Maroc

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