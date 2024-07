Infrastructures: un complexe sportif, des centres commerciaux, une gare routière… La nouvelle vie de Médiouna

La commune de Médiouna fait sa mue, avec une série de projets d’infrastructure lancée dans le cadre de son plan de développement. Parmi ces projets figure un complexe sportif qui comprendra une piscine semi-olympique dont le coût de construction s’élève à 24 millions de dirhams.

Le complexe inclut également un terrain de football doté de gazon synthétique, un projet initié par la commune de Médiouna en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football, pour un coût total de 15 millions de dirhams.

En projet aussi deux centres commerciaux, propriété de la commune, incluant un hypermarché et un hôtel 4 étoiles, pour un investissement total de 70 millions de dirhams.

La convention relative à ces projets a été signée et les travaux débuteront en septembre 2024. La société de développement local (SDL) Casa Aménagement est chargé de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Un autre centre commercial, Jawharat Médiouna, est en cours de construction pour un coût de 6,2 millions de dirhams.

Parmi les autres chantiers de ce plan développement de la commune de Médiouna, une nouvelle gare routière et une station de taxis sont en construction, pour un coût de 7,8 millions de dirhams.

Voiries, aménagement urbain…

En ce qui concerne les voiries, deux voies sont en cours de construction, en plus de l’amélioration de celles existantes. La première est de 2.160 mètres de long et 40 mètres de large, dont les travaux comprennent l’assainissement pluvial, la construction du corps de chaussée et l’infrastructure d’éclairage public.

La deuxième est de 1.400 mètres de long et 40 mètres de large. De même, de nouvelles pistes seront créées et celles existantes seront améliorées.

S’agissant des projets d’aménagement urbain, la première tranche de la mise à niveau de la commune de Médiouna, d’un budget de 174,7 millions de dirhams, porte notamment sur l’amélioration des quartiers sous-équipés et sur la restructuration du marché des artisans par secteur d’activité qui comprend la création de la cité des artisans.

De même, le siège de la commune sera agrandi et réaménagé avec un espace de 800 m2 en R+1, incluant un sous-sol et un parking, pour un coût de 8,5 millions de dirhams.

Au volet des projets sociaux et communautaires, la commune de Médiouna devra lancer avant la fin de l’année en cours la création d’un centre de la femme en situation de précarité, avec un budget de 10 millions de dirhams, en partenariat avec la Région de Casablanca-Settat. Aussi, le centre culturel de Médiouna est en cours de réfection pour un budget de 5 millions de dirhams et un nouveau garage communal avec une fourrière est en construction pour un coût de 7,8 millions de dirhams.

Une station de pompage en construction

En ce qui concerne l’aménagement paysager, un réseau permettant d’utiliser les eaux usées traitées a été mis en place pour l’arrosage des espaces verts et la construction d’une station de pompage est en cours avec un budget de 4 millions de dirhams.

Ce projet fait partie d’un plan plus large d’aménagement paysager, d’un coût total de 20 millions de dirhams, visant à créer une ceinture verte et à améliorer la connectivité et les espaces verts pour les résidents.

Par ailleurs, Médiouna ne devrait pas tarder à se débarrasser de l’épineux problème de la décharge. L’arrivée du nouveau wali, Mohamed Mhidia, a permis d’accélérer le processus de la construction du centre d’enfouissement et de valorisation des déchets de Casablanca sur un terrain de 260 hectares sis dans la commune d’Al Majjatia Oulad Taleb, province de Médiouna.