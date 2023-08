Marrakech: succès de la campagne de collecte de sang à la gare routière

La direction de la gare routière de Marrakech a organisé, ce dimanche, en partenariat avec la société civile, une vaste opération de collecte de sang, afin d’assurer la disponibilité de cette matière vitale et éviter toute pénurie qui pourrait se profiler pendant la saison estivale. Et pour cause, c’est pendant l’été que la baisse du nombre de donneurs se fait le plus sentir.

Ils étaient nombreux à participer à cette action solidaire, placée sous le thème «Don du sang, une initiative nationale et solidaire pour sauver des vies». Transporteurs, chauffeurs, employés, fonctionnaires et acteurs associatifs ont tous retroussé leurs manches, au sens littéral du terme, pour participer à l’opération.

«Nous sommes très satisfaits de cette opération. Nous sommes surtout contents du nombre de donneurs qui participent à cet acte de solidarité. Notre objectif est de dépasser 200 poches de sang à la fin de la journée», fait savoir Mohamed Abrach, responsable des opérations de sensibilisation au Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech, interrogé par Le360.

«Le nombre de donneurs baisse durant la saison estivale. Les réserves de sang risquent par conséquent de chuter. J’en profite d’ailleurs pour lancer un appel: le Centre de transfusion sanguine est ouvert toute la semaine, de 9 heures jusqu’à 5 heures pour tous ceux qui souhaitent donner de leur sang et sauver des vies», ajoute-t-il.

«Tout le staff et tous les volontaires sont mobilisés. C’est une bonne initiative puisqu’elle va assurer un stock sécurisé en sang. J’invite donc tous les citoyens à faire ce don», souligne un jeune donneur marrakchi.