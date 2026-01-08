Réaménagement de la gare routière d’Oulad Ziane: voici où en sont les travaux

Les travaux de réaménagement de la gare d'Oulad Ziane à Casablanca.

Les travaux de réaménagement et de transformation de la gare routière d’Oulad Ziane, à Casablanca, progressent à un rythme soutenu. Lancé en juillet 2025, le chantier affiche aujourd’hui un taux d’avancement de 40%.

«Ce projet de réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat réunissant la commune de Casablanca, le ministère de l’Intérieur, la préfecture d’El Fida–Mers Sultan et Casa Transports», indique Mustapha Sebbar, directeur de la gare, dans une déclaration pour Le360.

Doté d’un budget de 80,7 millions de dirhams, le projet comprend la réhabilitation du bâtiment principal ainsi que la rénovation des quais. «L’objectif est de doter la gare d’infrastructures modernes, conformes aux normes technologiques et aux standards internationaux, avec notamment un nouveau système d’accès des autocars», précise notre interlocuteur.

Au-delà de la modernisation des infrastructures, le projet vise également à améliorer l’expérience des voyageurs en renforçant le confort et en rénovant l’ensemble des équipements mis à leur disposition.