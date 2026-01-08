Société

Réaménagement de la gare routière d’Oulad Ziane: voici où en sont les travaux

Les travaux de réaménagement de la gare d'Oulad Ziane à Casablanca.

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 08/01/2026 à 16h55

VidéoLancé en juillet 2025, le réaménagement de la gare routière d’Oulad Ziane à Casablanca avance à un rythme soutenu. Le chantier, qui affiche aujourd’hui un taux d’avancement de 40%, vise à doter la principale gare routière du Royaume d’infrastructures modernes répondant aux standards internationaux.

Les travaux de réaménagement et de transformation de la gare routière d’Oulad Ziane, à Casablanca, progressent à un rythme soutenu. Lancé en juillet 2025, le chantier affiche aujourd’hui un taux d’avancement de 40%.

«Ce projet de réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat réunissant la commune de Casablanca, le ministère de l’Intérieur, la préfecture d’El Fida–Mers Sultan et Casa Transports», indique Mustapha Sebbar, directeur de la gare, dans une déclaration pour Le360.

Doté d’un budget de 80,7 millions de dirhams, le projet comprend la réhabilitation du bâtiment principal ainsi que la rénovation des quais. «L’objectif est de doter la gare d’infrastructures modernes, conformes aux normes technologiques et aux standards internationaux, avec notamment un nouveau système d’accès des autocars», précise notre interlocuteur.

Au-delà de la modernisation des infrastructures, le projet vise également à améliorer l’expérience des voyageurs en renforçant le confort et en rénovant l’ensemble des équipements mis à leur disposition.

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 08/01/2026 à 16h55
#Infrastructure#Gare routière Oulad Ziane#Casablanca#Chantier

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Gare de Oulad Ziane: une anarchie persistante

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Oulad Ziane à Casablanca: les autorités imposent l’ordre en interdisant les stationnements anarchiques

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

L’avenue Oulad Ziane partiellement fermée, voici les explications de Casa Transports

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ouled Ziane: où en est le grand lifting de la gare routière de Casablanca?

Articles les plus lus

1
Sahara: la relance de l’administration américaine à l’adresse de l’Algérie
2
Archéologie: une nouvelle étude confirme l’origine marocaine de l’Homo sapiens
3
Smartphones: la réduction des droits de douane de 17,5% à 2,5% ouvre la voie à une baisse des prix
4
Tafoughalt: retour spectaculaire de l’eau dans la grotte de Zegzel
5
En images: neige exceptionnelle à Oujda, du jamais-vu depuis plus de deux décennies
6
CAN 2025. Terrains vagues hier, plans portrait aujourd’hui: les médias algériens s’ingénient à occulter le Maroc
7
Aéroport Mohammed V: le tandem SGTM-TGCC décroche le contrat du nouveau terminal à 12,8 milliards de DH 
8
Du Venezuela à l’Algérie: ces parallèles qui augurent du pire pour Tebboune & Co
Revues de presse

Voir plus