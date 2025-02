Gare de Oulad Ziane: une anarchie persistante

La gare routière Oulad Ziane à Casablanca, la plus grande du Royaume du Maroc, constitue une infrastructure de transport stratégique. Pourtant, elle est aujourd’hui le lieu de bien des dysfonctionnements, criants, qui perdurent depuis des années.

Dans son édition du lundi 17 février, le quotidien Assabah propose une immersion dans cette gare emblématique de Casablanca, et dresse un tableau pour le moins alarmant.

Selon le quotidien, il suffit de quelques minutes, sur place, pour constater l’état de délabrement de cette infrastructure.

Non rénovée depuis des années, la gare souffre d’un manque criant d’entretien et de modernisations, ce qui laisse place à une ambiance glauque, propice à diverses formes d’incivilités, et de délits.

Dans cet article, Assabah souligne que l’anarchie qui règne à Oulad Ziane est le reflet des aspects les plus médiocres de la métropole.

Les problèmes commencent dès l’entrée dans la gare, où des «courtiers», informels, se livrent à des pratiques à tout le moins douteuses.

Ces intermédiaires, véritables symboles du désordre ambiant, imposent des tarifs déraisonnables sur les billets, au grand dam des voyageurs.

Les Casablancais et les visiteurs de la métropole espéraient pourtant une modernisation de cette infrastructure, en tous points semblable à la gare de capitale du Royaume, qui opèrerait selon des normes professionnelles, garantissant l’ensemble des droits des clients, et de même que ceux des compagnies de transport.

L’une des pratiques les plus marquantes est la manipulation du prix des billets.

Les courtiers imposent des augmentations significatives, comparativement aux tarifs affichés dans les guichets officiels.

Les voyageurs se retrouvent contraints de devoir marchander le prix de leur billet, pour éviter que des prix excessifs ne leur soient appliqués, mais au final, peu y parviennent.

Par ailleurs, dans cette même infrastructure, des scènes de chaos se répètent quotidiennement, tout particulièrement celle de voyageurs courant après les autocars, stationnés dans des lieux improvisés, à l’extérieur de la gare.

Les voyageurs se retrouvent contraints d’accepter des conditions de transport précaires, et d’autres sont, eux, obligés de payer des tarifs doublés, voire triplés, pour se rendre à leur destination, tout particulièrement lors des périodes de fortes affluences: le mois sacré de Ramadan, la veille des fêtes religieuses, ou les vacances d’été.

En plus de cette activité, informelle, les courtiers se livrent à divers abus, dont des harcèlements, du vol, de l’escroquerie.

Dès l’entrée dans cette infrastructure, les voyageurs se retrouvent à être assaillis par des individus qui leur proposent des billets à des prix variables.

Un certain nombre d’entre eux sont donc arnaqués en achetant des billets non valides, qui sont ensuite refusés par les chauffeurs et les contrôleurs, à bord des bus appartenant à diverses compagnies de transport.

Les scènes de chaos qui se laissent observer, et les pratiques abusives qui ont lieu dans cette gare révèlent la nécessité de l’urgence de changer cette situation, préoccupante pour beaucoup.

Les voyageurs, souvent en colère, exigent que des mesures concrètes soient entreprises afin d’améliorer les conditions de transit dans cette infrastructure.

Ils en appellent donc aux autorités compétentes pour que de meilleures modalités soient instaurées, que des prix plus bas soient appliqués sur les billets appliqués, et que cette installation soit modernisée pour que les clients puissent voyager dans un cadre offrant un tant soit peu de dignité.