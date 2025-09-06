Ouled Ziane: où en est le grand lifting de la gare routière de Casablanca?

Les travaux de transformation de la gare routière d’Ouled Ziane à Casablanca ont commencé cet été. Le projet de 80,7 millions de dirhams s’étalera sur dix mois. Il comprend la réhabilitation des bâtiments, la réfection des trottoirs et la mise en place de nouveaux équipements numériques.

Dans la gare, le vacarme des pelleteuses, les barrières de sécurité et les zones fermées témoignent de l’ampleur des travaux engagés. De leur côté, les voyageurs continuent d’affluer, valises en main, profitant d’aménagements provisoires installés pour maintenir le fonctionnement de ce lieu névralgique.

Les travaux, qui ont officiellement démarré fin juillet, font partie d’une convention signée par plusieurs partenaires: le ministère de l’Intérieur, la wilaya de Casablanca-Settat, la commune de Casablanca, le Conseil préfectoral et la société de développement local Casa Transports, maître d’ouvrage délégué.

Concrètement, le chantier porte d’abord sur la rénovation du bâtiment principal, la réfection des trottoirs et la modernisation de l’esthétique urbaine. Mais il ne s’arrêtera pas là. «La gare sera équipée d’un système informatique moderne pour contrôler l’entrée et la sortie des autocars», informe Mustapha Es Sabbar, directeur de la gare routière. L’autre grande nouveauté sera l’introduction «de guichets unifiés et numériques afin de simplifier l’achat des billets et de mettre fin à la dispersion des points de vente actuels», précise-t-il.

Les travaux de réhabilitation de la gare routière Oulad Ziane à Casablanca. (K.Sabbar/Le360)

Si l’opération s’annonce ambitieuse, la continuité du service a été une préoccupation majeure dès le départ. Les responsables ont choisi de ne fermer que les zones en chantier, tout en aménageant des alternatives pour les usagers. «Nous avons trouvé une formule qui permet d’assurer la continuité du service. Des allées provisoires ont été aménagées et des guichets temporaires mis en place pour que les voyageurs continuent à bénéficier des services de la gare», explique Mustapha Es Sabbar.

Au-delà de cette réhabilitation, la vision est plus large. La commune de Casablanca prévoit en effet la création de deux nouvelles gares routières, l’une au nord de la ville, l’autre au sud. Pour l’heure, la priorité reste Ouled Ziane, mais les ambitions sont déjà annoncées. «Pour l’instant, les efforts sont concentrés sur la restructuration de la gare actuelle. Mais dès l’année prochaine, la programmation de deux futures gares sera engagée», conclut le directeur.