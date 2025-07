Réhabilitation de la gare de Ouled Ziane: les commerçants inquiets

Un groupe de commerçants de la gare routière Ouled Ziane à Casablanca a tenu jeudi 24 juillet, un sit-in devant l’entrée principale de la gare afin d’exprimer leur refus face aux menaces de fermeture de leurs commerces durant les travaux de réhabilitation. Le chantier s’inscrit dans le cadre d’un plan global de modernisation des infrastructures de transport routier de la capitale économique.

Les commerçants ne s’opposent pas au principe de réhabilitation et d’amélioration des installations, bien au contraire, ont-ils déclaré au micro de Le360. Ils se disent favorables à toute initiative susceptible d’améliorer la qualité des services et les conditions de travail au sein de la gare. Toutefois, ils réclament des solutions garantissant la continuité de leurs activités commerciales ou, à défaut, une indemnisation pour la période de fermeture.

La gare compte environ 74 commerces. «Une fermeture sans concertation préalable mettrait en péril leurs moyens de subsistance et leur stabilité professionnelle et sociale», déclare le propriétaire d’une des boutiques.

Les protestataires appellent les autorités compétentes à ouvrir un dialogue direct et à apporter des éclaircissements sur le calendrier et les modalités des travaux, avertissant qu’ils pourraient durcir leur mouvement si «les décisions unilatérales» persistent.

La réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane s’inscrit dans les préparatifs de la Coupe du Monde 2030. Les travaux visent à améliorer les conditions d’accueil des voyageurs et à moderniser les installations conformément aux normes internationales en matière de confort et de sécurité.

Ils devraient inclure la rénovation des sols, le renouvellement des réseaux d’eau et d’électricité, l’aménagement des espaces d’attente et des sanitaires, ainsi qu’une meilleure organisation de la circulation à l’intérieur et aux abords de la gare.