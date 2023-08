Ouled Ziane: un campement pour migrants subsahariens prend feu, aucune victime n’est à déplorer

Tôt ce vendredi 4 août, un important incendie s’est déclaré dans un campement abritant des migrants subsahariens en situation irrégulière au Maroc, candidats au passage en Europe. Le campement de fortune est situé dans les environs de la gare Ouled Ziane à Casablanca.

L’intervention des éléments de la Protection civile et des autorités a permis d’éteindre rapidement les feux. D’après des témoins ayant assisté au départ des feux, l’acte d’incendie serait prémédité. «Heureusement, grâce à l’intervention des autorités et l’aide des migrants et des riverains, il n’y a pas eu de morts, ni de blessés», affirme l’un d’eux.

L’incendie s’est déclenché, d’après nos sources, vers 5h du matin et a été totalement maîtrisé aux alentours de 8h. Aucune victime n’est à déplorer, mais tout le campement a été ravagé par les feux. Des déflagrations de bonbonnes de gaz ont également été entendues, faisant craindre le pire. «Nous avons entendu au moins 6 ou 7 explosions», ajoute un habitant du quartier où se trouve le campement.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître l’origine de cet incendie, le deuxième du genre puisqu’un incident pareil a été enregistré en novembre 2022 dans le même campement.

Aux dernières nouvelles, les migrants ont tous été évacués vers un autre lieu. Le campement en question sera définitivement libéré, apprend Le360.