Casablanca: ce qu’il faut savoir sur le projet de réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane

La gare routière Ouled Ziane à Casablanca est en pleine transformation. D’importants travaux de réhabilitation ont été entamés ces derniers jours dans le cadre d’une stratégie globale visant à améliorer la qualité des services de transport routier dans la métropole.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat réunissant l’administration de la gare, la commune de Casablanca, le conseil préfectoral et la direction des collectivités territoriales. Le budget alloué s’élève à 80,7 millions de dirhams, englobant les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’équipement et de gestion.

Dans le détail, le coût de la réhabilitation du bâtiment principal est estimé à 43,95 millions de dirhams, tandis que les aménagements extérieurs devraient avoisiner 16,97 millions de dirhams. La durée des travaux a été fixée à dix mois à compter de la date de lancement officiel du chantier.

Interrogé par Le360, Karim Klaybi, président de la commission des affaires sociales et de la famille au Conseil préfectoral de Casablanca et membre du Conseil de la ville, a indiqué que ce projet vise à moderniser le bâtiment de la gare tout en améliorant les infrastructures urbaines avoisinantes.

Les travaux comprennent la réfection des chaussées, des trottoirs et des passages piétons, ainsi que la remise à niveau des réseaux d’assainissement. À l’intérieur de la gare, les espaces d’attente et de circulation seront réaménagés pour offrir davantage de confort et de sécurité aux voyageurs.

Karim Klaybi a également révélé que le projet prévoit la création d’un guichet unique pour les passagers, ainsi que l’installation d’un système informatique avancé pour gérer les flux d’autocars et enregistrer leurs données en temps réel. Des bornes automatiques de billetterie seront également mises en place, permettant un traitement rapide et efficace des informations fournies par les usagers.

Parmi les autres interventions prévues: l’aménagement d’espaces verts, la plantation d’arbres, la construction de nouveaux murs de clôture, ainsi que l’installation de structures métalliques modernes pour abriter les zones de stationnement des passagers et des véhicules. Les différents réseaux techniques (électricité, télécommunications, eau) seront également remis à niveau.