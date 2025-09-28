Découvrez en images le nouveau terminal de croisières de Casablanca

Le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca. (K.Essalak/Le360)

Inauguré récemment par le roi Mohammed VI, le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca s’impose comme une infrastructure de dernière génération, appelée à transformer le tourisme maritime dans la capitale économique.

Conçu selon les standards internationaux, ce terminal a été pensé pour offrir aux voyageurs sécurité, confort et fluidité. Il intègre une gare maritime moderne, un quai de 650 mètres, trois passerelles – une fixe et deux mobiles – ainsi qu’un parking pouvant accueillir 44 autocars.

Avec une capacité annuelle estimée à 450.000 passagers, l’équipement peut recevoir les plus grands navires de croisière, jusqu’à 350 mètres de long et 45 mètres de large, grâce à une profondeur de 9 mètres.

Un projet structurant pour le port de Casablanca

D’un coût global de 720 millions de dirhams, le nouveau terminal s’inscrit dans le vaste programme de modernisation et de développement du complexe portuaire de Casablanca.

Pensée comme un levier stratégique, cette infrastructure vise à accroître l’attractivité touristique de la métropole et à soutenir l’essor du secteur des croisières. L’ambition affichée est claire: positionner Casablanca comme une escale de référence sur l’Atlantique.

Cette nouvelle infrastructure est appelée à dynamiser le tourisme, créer de nouvelles opportunités économiques et renforcer l’attractivité internationale de Casablanca. Elle marque aussi une étape dans la modernisation du port, en offrant aux passagers une expérience améliorée grâce à des services digitalisés et à des installations adaptées à tous types de navires.

Symbole fort de ce tournant, le nouveau terminal de croisières a accueilli, vendredi 26 septembre à l’aube, son tout premier bateau: l’Island Sky, avec à son bord une centaine de passagers. Une escale inaugurale qui marque une étape décisive pour le développement du tourisme de croisière dans la métropole.

Vers une nouvelle ère pour le tourisme maritime

Avec ce terminal, Casablanca consolide son rôle stratégique dans le secteur maritime et le tourisme de croisière. Les autorités parient sur une croissance soutenue du nombre de passagers et sur un rayonnement accru de la métropole, appelée à devenir une escale incontournable de l’Atlantique.