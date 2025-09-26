Economie

Le terminal de croisières de Casablanca accueille son premier navire après l’inauguration royale

Le bateau de croisières «Island Sky Nassau». (K.Essalak/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Khalil Essalak
Le 26/09/2025 à 13h18

VidéoLe nouveau terminal de croisières de Casablanca a accueilli ce vendredi 26 septembre 2025 son premier navire touristique en provenance d’Italie. Une étape qui confirme l’ambition de la capitale économique de devenir un hub stratégique du tourisme de croisières entre l’Europe, les îles Canaries et les Amériques.

Le nouveau terminal de croisières de Casablanca a accueilli, ce matin du vendredi 26 septembre 2025, le premier navire touristique «Island Sky Nassau», en provenance d’Italie. Cet événement intervient quelques jours seulement après l’inauguration officielle de cette infrastructure par le roi Mohammed VI.

Le capitaine du navire, George Robert Hendry, a déclaré: «C’est une formidable opportunité d’être le premier bateau à accoster dans ce nouveau terminal de croisières. C’est aussi un grand moment pour nous. Nous visitons toujours de nouvelles destinations, chaque jour est une aventure, mais il est rare d’avoir la chance de découvrir pour la première fois de telles installations portuaires».

Ajoutant que le navire transporte près de 100 passagers, il a poursuivi: «Nous sommes très heureux d’être aujourd’hui au terminal de croisières de Casablanca. C’est une installation moderne, capable d’accueillir tous types de navires touristiques. Nous avons été chaleureusement accueillis par l’équipe en charge du terminal, qui a su trouver des solutions à de petits problèmes techniques. C’est un réel plaisir d’être ici.»

Le nouveau terminal de croisières répond aux normes internationales les plus exigeantes en matière d’accueil des navires. Il vise à renforcer l’offre touristique de la capitale économique, notamment dans le secteur du tourisme d’affaires et de croisières.

Cette infrastructure, qui a mobilisé un investissement de 720 millions de dirhams, ambitionne de faire de Casablanca un hub stratégique pour les croisières reliant l’Europe, les îles Canaries et le continent américain, en consolidant la position du Maroc sur la carte mondiale du tourisme de croisières, contribuant ainsi à accroître son rayonnement international.

Lire aussi : Le nouveau terminal de croisières entre en service avec l’escale du navire ISLAND SKY

La capacité d’accueil du terminal est estimée à 450.000 passagers par an. Il peut recevoir des paquebots de plus de 350 mètres de long. Le projet comprend un quai de 650 mètres, des parkings pour autocars ainsi que des passerelles modernes pour passagers, permettant l’intégration de Casablanca dans le réseau des grandes destinations mondiales de croisières.

Pour leur part, des croisiéristes de l’Island Sky ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l’accueil et à la richesse de l’expérience vécue, saluant le confort et la rapidité des services offerts par cette nouvelle infrastructure portuaire. «C’est un vrai bonheur d’être ici par une si belle journée. Le Maroc est un pays magnifique et j’espère y revenir souvent, notamment après avoir déjà eu la chance de découvrir Tanger», a déclaré un passager britannique.

Le roi Mohammed VI avait présidé, le jeudi 18 septembre 2025 à Casablanca, l’inauguration et la visite de plusieurs projets structurants liés à la restructuration et au développement du complexe portuaire de la capitale économique, pour un investissement global avoisinant 5 milliards de dirhams.

Ces projets visent à renforcer l’attractivité économique et touristique de Casablanca et à affirmer son rôle de pôle financier et commercial de premier plan, tant à l’échelle continentale qu’internationale.

