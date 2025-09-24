Le nouveau terminal de croisières entre en service avec l’escale du navire ISLAND SKY

Le nouveau terminal de croisière du port de Casablanca.

La ville de Casablanca s’apprête à vivre un événement marquant, le vendredi 26 septembre, avec la croisière inaugurale du prestigieux navire touristique ISLAND SKY.

Celui-ci fera son arrivée au tout nouveau terminal de croisières, récemment inauguré par le Roi Mohammed VI.

Propriété d’une société italienne, l’ISLAND SKY poursuivra son périple vers Agadir, Laâyoune et Dakhla avant de mettre le cap sur Dakar, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 25 septembre.

Ce navire allie le luxe à l’authenticité, proposant à ses passagers 59 suites, et “plusieurs salons avec vue sur mer, agrémentés de services raffinés tels que des salles de bain en marbre, du linge de haute qualité et des restaurants aux saveurs traditionnelles italiennes”, décrit le quotidien.

Cette première escale constitue un tournant décisif dans l’exploitation de cette infrastructure, conçue selon les normes internationales les plus exigeantes.

“Véritable vitrine civilisationnelle, elle a pour ambition d’offrir une expérience touristique intégrée, avec des espaces d’accueil modernes, des services diversifiés et des voies de débarquement fluidifiées pour le plus grand confort des voyageurs”, a-t-on pu lire.

Ce projet structurant, qui a mobilisé un investissement de 720 millions de dirhams, s’inscrit dans le vaste programme de restructuration et de développement du complexe portuaire de la capitale économique.

D’une capacité annuelle d’accueil de 450 000 croisiéristes, il peut recevoir des navires atteignant 350 mètres de long sur 45 mètres de large, avec une profondeur de 12 mètres.

Le terminal comprend un quai de 650 mètres, trois passerelles (dont deux mobiles) et une aire de stationnement pouvant accueillir 44 autocars.

Les autorités portuaires voient en l’arrivée de l’ISLAND SKY le lancement effectif du terminal, érigeant Casablanca en plaque tournante pour les croisières dans l’Ouest de la Méditerranée.

Cette étape ouvre la voie à l’accueil des plus grands navires internationaux, contribuant ainsi à la diversification de l’offre touristique nationale et au dynamisme de l’économie locale, notamment dans les secteurs du transport, des services et des loisirs, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Selon le quotidien, “les observateurs anticipent que cette infrastructure de classe mondiale positionnera Casablanca comme une destination de référence pour le tourisme maritime, boostant le tourisme d’affaires et de loisirs. Elle accompagnera également la dynamique économique, urbaine et démographique de la région Casablanca-Settat, renforçant la présence du Royaume sur la carte touristique internationale”.