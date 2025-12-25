Economie

Aéroport Mohammed V: un record historique de 11 millions de passagers grâce à la CAN 2025

Des supporters du Burkina Faso traversent l’aéroport Mohammed V de Casablanca, où ils sont arrivés pour suivre la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Porté par l’afflux exceptionnel de la CAN 2025 et le renforcement des liaisons internationales, l’aéroport Mohammed V franchit pour la première fois le seuil des 11 millions de passagers. Devenu plus que jamais la principale porte d’entrée du Royaume, il consolide son statut de hub stratégique et s’inscrit dans la trajectoire de croissance fixée par la stratégie «Aéroports 2030».

L’aéroport Mohammed V de Casablanca vient de franchir un cap historique. Pour la première fois, il a accueilli plus de 11 millions de passagers, un record atteint cette semaine sous l’effet de l’afflux exceptionnel lié à la Coupe d’Afrique des nations 2025. L’événement continental a entraîné une hausse massive des déplacements internationaux, avec l’arrivée simultanée de supporters, de délégations officielles et de visiteurs venus assister aux matchs.

Sur l’ensemble de l’année 2025, le trafic passagers est passé de 10,5 à 11,5 millions, soit une progression de 9,3% par rapport à 2024. Cette dynamique ne tient pas seulement à la CAN, mais aussi au renforcement des liaisons aériennes reliant Casablanca à de nouvelles destinations internationales et à plusieurs capitales. Chaque semaine, des milliers de voyageurs réguliers, de touristes et de délégations transitent par la plateforme, alimentant un flux soutenu tout au long de l’année.

Lire aussi : CAN 2025: affluence record dans les aéroports marocains à la veille de la compétition

Avec ces chiffres, l’Aéroport Mohammed V concentre désormais 31 % du trafic global des aéroports marocains, confirmant sa place de principale plateforme du Royaume et de première porte d’entrée du Maroc.

Cette progression s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Aéroports 2030», qui vise à renforcer les capacités, moderniser les infrastructures et améliorer l’expérience des voyageurs. Dans ce contexte, l’aéroport de Casablanca se projette vers 12,5 millions de passagers dès 2026, avec un objectif dépassant 20 millions à l’horizon 2030, en phase avec l’augmentation continue du trafic et l’élargissement des liaisons aériennes.

La Coupe d’Afrique des nations 2025 a entraîné des pics de fréquentation hebdomadaires et mensuels, correspondant aux déplacements des supporters et des délégations officielles. Le suivi régulier du trafic montre une tendance constante à la hausse depuis le début de l’événement.

Lire aussi : Aéroport Mohammed V: le chantier du nouveau terminal lancé pour 12 milliards de dirhams

Avec cette étape franchie, l’aéroport Mohammed V s’inscrit dans une trajectoire de croissance durable. Le record de 11 millions de passagers marque un jalon important et annonce de nouvelles perspectives pour les années à venir, avec l’objectif de continuer à accueillir un trafic toujours plus dense et diversifié, conformément aux plans de développement national et aux prévisions de la stratégie «Aéroports 2030».

#CAN 2025#maroc#Aéroport Mohammed V#Casablanca#football#trafic aérien#ONDA

