Economie

ONDA: une carte d’embarquement 100% digitale généralisée dans les aéroports du Royaume

Un passager utilise sa carte d'embarquement 100% numérique à l'aéroport (ONDA).

Morocco Airports simplifie le parcours de ses passagers: fini les billets papier dans les aéroports du Royaume. Grâce au lancement d’une carte d’embarquement 100% numérique disponible sur mobile, les aéroports marocains modernisent leurs infrastructures. Une avancée technologique qui allège considérablement l’expérience des voyageurs avant le décollage.

Par La Rédaction
Le 23/07/2026 à 12h40

Désormais, en quelques clics seulement, les voyageurs peuvent se retrouver en salle d’embarquement. Le Pack check fait son entrée dans les dispositifs déployés par Airports of Morocco. Cette innovation accompagne l’évolution des usages, où le téléphone mobile est devenu le point de départ de chaque voyage. Réservation, enregistrement, informations de vol: les principales étapes s’effectuent déjà en ligne. Le Pax Check prolonge cette expérience jusqu’à l’aéroport en intégrant la carte d’embarquement dans un parcours entièrement dématérialisé.

Après leur enregistrement en ligne via l’application de leur compagnie aérienne, les voyageurs reçoivent leur carte d’embarquement sous la forme d’un QR code sécurisé. Les vérifications documentaires, réalisées en amont par les compagnies aériennes conformément aux exigences réglementaires en vigueur, permettent ensuite un passage plus fluide aux différents points de contrôle et aux sas automatisés, sans qu’il soit nécessaire de présenter une carte d’embarquement imprimée.

Lire aussi : Aéroports 2030: l’ONDA lance la campagne «Let’s Take Off» pour réinventer l’expérience passager

En simplifiant les différentes étapes du parcours, le Pax Check réduit ainsi les manipulations de documents, facilite la circulation dans les terminaux et contribue à rendre l’expérience aéroportuaire plus confortable. Cette évolution s’accompagne du maintien des plus hauts standards de sûreté et de sécurité, dans le respect des référentiels nationaux et internationaux.

Lire aussi : L’ONDA dévoile sa nouvelle identité visuelle

Le dispositif sera progressivement déployé auprès de l’ensemble des compagnies aériennes ayant satisfait aux prérequis techniques, opérationnels et réglementaires nécessaires à son intégration.

La dématérialisation de la carte d’embarquement constitue une première brique d’un parcours aéroportuaire de plus en plus numérique, pensé pour répondre à l’évolution des usages comme à la croissance du trafic aérien.

Par La Rédaction
Le 23/07/2026 à 12h40
#Aéroport#ONDA#avion#voyage#economie#tourisme#embarquement#vol#digitalisation

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