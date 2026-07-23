ONDA: une carte d’embarquement 100% digitale généralisée dans les aéroports du Royaume

Désormais, en quelques clics seulement, les voyageurs peuvent se retrouver en salle d’embarquement. Le Pack check fait son entrée dans les dispositifs déployés par Airports of Morocco. Cette innovation accompagne l’évolution des usages, où le téléphone mobile est devenu le point de départ de chaque voyage. Réservation, enregistrement, informations de vol: les principales étapes s’effectuent déjà en ligne. Le Pax Check prolonge cette expérience jusqu’à l’aéroport en intégrant la carte d’embarquement dans un parcours entièrement dématérialisé.

Après leur enregistrement en ligne via l’application de leur compagnie aérienne, les voyageurs reçoivent leur carte d’embarquement sous la forme d’un QR code sécurisé. Les vérifications documentaires, réalisées en amont par les compagnies aériennes conformément aux exigences réglementaires en vigueur, permettent ensuite un passage plus fluide aux différents points de contrôle et aux sas automatisés, sans qu’il soit nécessaire de présenter une carte d’embarquement imprimée.

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En simplifiant les différentes étapes du parcours, le Pax Check réduit ainsi les manipulations de documents, facilite la circulation dans les terminaux et contribue à rendre l’expérience aéroportuaire plus confortable. Cette évolution s’accompagne du maintien des plus hauts standards de sûreté et de sécurité, dans le respect des référentiels nationaux et internationaux.

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Le dispositif sera progressivement déployé auprès de l’ensemble des compagnies aériennes ayant satisfait aux prérequis techniques, opérationnels et réglementaires nécessaires à son intégration.

La dématérialisation de la carte d’embarquement constitue une première brique d’un parcours aéroportuaire de plus en plus numérique, pensé pour répondre à l’évolution des usages comme à la croissance du trafic aérien.