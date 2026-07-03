Mondial 2026: fan zones, animations et dispositif renforcé dans les aéroports du Royaume

À l’occasion du Mondial 2026 et face à la forte montée en charge du trafic aérien liée à la saison estivale, Airports of Morocco déploie un dispositif exceptionnel pour accompagner les voyageurs et faire des aéroports du Royaume de véritables lieux de rassemblement autour de la sélection nationale, en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football.

Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira, Fès-Saïss et Tanger Ibn Battouta accueillent des fan zones permettant aux passagers de suivre en direct les performances des Lions de l’Atlas, indique Airports of Morocco dans un communiqué.

«Dotés d’écrans géants et pensés comme de véritables espaces de convivialité, ces lieux offrent à chacun la possibilité de partager l’émotion, la ferveur et la fierté qui accompagnent le parcours de la sélection nationale, tout en attendant un vol. Les aéroports deviennent ainsi, le temps de la compétition, des espaces de rassemblement où la passion du football s’exprime aux côtés de l’excellence de l’accueil», souligne l’office.

Forte mobilisation

Cette initiative, explique-t-il, intervient dans un contexte de hausse soutenue du trafic aérien, portée à la fois par les départs en vacances et par les nombreux supporters appelés à rejoindre leur destination à bord des vols spéciaux mis en place par Royal Air Maroc.

Pour accompagner ce pic d’activité, note le communiqué, l’ensemble des équipes d’Airports of Morocco est pleinement mobilisé aux côtés de tous ses partenaires: le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie royale, l’Administration des douanes et impôts indirects et le ministère du Transport et de la Logistique, ainsi que de Royal Air Maroc et de l’ensemble des intervenants opérationnels, afin de coordonner leurs actions pour assurer des parcours passagers fluides, sûrs et dans les meilleures conditions de confort.

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Dans le même temps, ajoute-t-il, plusieurs animations expérientielles aux couleurs des Lions de l’Atlas ont été mises en place dans les aéroports afin de plonger voyageurs et supporters dans l’univers de la sélection nationale. Des renforts humains et opérationnels ont également été mobilisés dans les principales plateformes aéroportuaires pour anticiper les pics d’affluence et garantir une qualité de service adaptée à cette période exceptionnelle.

«Partenaire majeur de la Fédération royale marocaine de football, Airports of Morocco s’associe pleinement à cet élan national en mettant tout en œuvre pour accompagner cet événement majeur pour le Royaume», souligne l’Office.

«Au-delà de sa mission d’assurer la fluidité et la qualité de l’accueil des voyageurs, Airports of Morocco entend contribuer à faire des aéroports marocains des lieux de rassemblement, de partage et de célébration, où les supporters pourront vivre ensemble les émotions suscitées par les performances des Lions de l’Atlas», conclut le communiqué.