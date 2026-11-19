Le ministre de la santé et de la protection sociale Youns Bjijou, lors de la visite de plusieurs chantiers hospitaliers dans la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Youns Bjijou, a effectué ce jeudi 19 novembre 2026 une visite de terrain à Laâyoune pour examiner l’état d’avancement de deux projets hospitaliers majeurs de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Accompagné du wali de la région, Abdeslam Bekrate, et du directeur général du Groupement sanitaire territorial, Ibrahim El Ahmadi, le ministre s’est d’abord déplacé au chantier du CHU de Laâyoune, dont les travaux sont en phase finale.

D’une capacité de 500 lits, le futur établissement s’étend sur une superficie de plus de 180.000 mètres carrés, dont 95.000 mètres carrés couverts. Il est destiné à renforcer l’offre de soins spécialisés pour une population régionale estimée à plus de 451.000 habitants.

Lire aussi : Programme gouvernemental: 35 professionnels de santé pour 10.000 habitants et 4 nouveaux CHU

Selon les données du projet de loi de finances 2027, publiées par Le360 le 24 octobre dernier, le chantier affichait un taux de réalisation de 96%, pour un investissement de 2,8 milliards de dirhams.

Le futur CHU comprendra plusieurs pôles médicaux et chirurgicaux, notamment des services d’urgences, de réanimation, d’imagerie médicale et de cardiologie. Il disposera également de services d’ophtalmologie, d’oto-rhino-laryngologie (ORL), de néphrologie et de pédiatrie, ainsi que de structures dédiées à la santé de la mère et de l’enfant et à la santé mentale.

Outre la prise en charge des patients, l’établissement aura vocation à contribuer à la formation des professionnels de santé et au développement de la recherche médicale.

Le ministre de la santé et de la protection sociale lors de la visite de plusieurs chantiers hospitaliers dans la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra.. DR

La visite ministérielle a également concerné le centre hospitalier régional Moulay Hassan Ben El Mehdi, qui fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’extension.

Ce projet prévoit notamment la création d’une unité de maternité de 70 lits supplémentaires. D’un coût de 257 millions de dirhams, l’opération était, selon les données budgétaires publiées en octobre, en phase d’achèvement et d’équipement.

À l’issue des visites, Youns Bjijou a tenu plusieurs réunions techniques avec les responsables des deux chantiers afin d’évaluer les travaux restant à réaliser, d’identifier les éventuelles difficultés et de définir les mesures nécessaires à leur achèvement.

Ces échanges doivent notamment permettre de préciser les échéances de mise en service des deux établissements. Aucune date définitive d’ouverture n’a toutefois été communiquée à l’issue de cette visite.

Pour le CHU de Laâyoune, dont l’achèvement avait initialement été annoncé pour fin 2025, la fixation d’un calendrier précis reste désormais l’une des principales étapes attendues avant son entrée en fonctionnement.