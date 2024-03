À Laâyoune, pour profiter de la ville, les habitants sortent de nuit

Plutôt que d’affronter les chaleurs du jour, même pendant la saison estivale, les habitants de Laâyoune préfèrent attendre le coucher du soleil pour aller à la rencontre de leur ville. C’est encore plus le cas durant le week-end, quand les promeneurs se font nombreux sur les principales artères de la ville.

À cet égard, nombre d’habitants expriment, dans des déclarations pour Le360, leur engouement pour ces balades nocturnes, citant l’ambiance agréable qui règne dans les espaces publics vers lesquels ils convergent de tous les quartiers de la ville, à la recherche d’une parenthèse de détente, de divertissement… ou d’exercice physique.

En effet, les places publiques, dont certaines sont dotées d’équipements sportifs gratuits, font partie des destinations les plus appréciées par les habitants, accueillant familles, jeunes et moins jeunes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour des moments mêlant le sportif au ludique.

Au-delà de la simple animation, le sentiment de sécurité joue également un rôle important dans cet engouement pour les sorties en soirée. La gent féminine et les familles en particulier se sentent particulièrement à l’aise pour sortir tardivement, notamment pour s’adonner aux plaisirs du shopping. L’inauguration récente du centre commercial Marjane a justement apporté une nouvelle dynamique à la vie nocturne de la ville, offrant aux habitants un nouveau lieu de rendez-vous pour leurs soirées du week-end.