Laâyoune: la Fondation Mohammed VI des oeuvres sociales à la rencontre des fonctionnaires de la sûreté nationale et leurs familles

À proximité de la place du Méchouar Saïd, le Palais des congrès de Laâyoune a accueilli le 11 septembre une nouvelle étape régionale de ses journées de la communication, placée sous la supervision du wali de la sûreté de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, et du secrétaire général de la Fondation, Mohamed Mechmachi. Les différents espaces installés sur place ont attiré un nombre important de membres de la famille de la sûreté nationale venus s’informer directement sur les prestations auxquelles ils peuvent accéder.

La rencontre a débuté par un échange ouvert organisé à l’École de police de Laâyoune au profit des nouveaux stagiaires. La caravane s’est ensuite dirigée vers les fonctionnaires de police, les retraités et les veuves de la région afin de leur présenter les différents services et aides mis à leur disposition. «Cette étape nous permet d’aller directement à la rencontre des fonctionnaires, des retraités et des veuves de la région pour leur présenter l’ensemble des services et des aides disponibles», déclare Mohamed Mechmachi, secrétaire général de la Fondation Mohammed VI.

Dans les différents stands, les bénéficiaires peuvent découvrir les avantages prévus dans le cadre des conventions et partenariats conclus par la Fondation avec plusieurs opérateurs. Les offres couvrent notamment le financement bancaire, le logement, l’assurance et les soins de santé, mais également l’éducation, les télécommunications et certaines facilités liées au transport.

L’objectif est de permettre aux fonctionnaires et à leurs proches de mieux connaître ces dispositifs et de faciliter leurs démarches pour en bénéficier. Sur place, les représentants des différents partenaires répondent directement aux questions des visiteurs et les orientent selon leurs besoins.

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Au-delà de la présentation des prestations, cette étape régionale traduit une volonté de renforcer le contact direct avec les membres de la famille de la sûreté nationale, y compris ceux qui ont quitté le service ou qui bénéficient de leurs droits sociaux. Cette démarche s’inscrit ainsi dans la politique de proximité sociale portée par la Direction générale de la sûreté nationale, avec l’ambition de valoriser ses ressources humaines et de rapprocher les services sociaux des fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation ou de résidence.