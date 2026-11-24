Les dernières évolutions de la question du Sahara marocain, à la lumière des nouveautés intervenues au Conseil de sécurité, ont constitué l’axe d’un dialogue approfondi à Washington entre l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, et des universitaires d’institutions renommées, notamment Georgetown, Johns Hopkins et American University. Ce débat a permis de mettre en lumière les transformations diplomatiques autour de ce dossier, ainsi que les fondements et l’avenir du partenariat stratégique maroco-américain.

«Amrani a indiqué que, si le veto russe a empêché l’approbation du projet de résolution présenté par le porte-plume américain et conduit au non-renouvellement du mandat de la MINURSO, la dynamique de règlement de ce conflit régional se poursuit dans le respect de la souveraineté marocaine et de l’intégrité territoriale du Royaume. Il a estimé que cette étape avait tourné la page de trente-cinq années d’un cadre qui ne correspond plus à la réalité politique et diplomatique actuelle», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 25 novembre.

Il a souligné que le soutien du Conseil de sécurité au projet de résolution américain, accompagné de l’appui de deux tiers des États membres de l’ONU à l’autonomie sous souveraineté marocaine, témoigne du fait que cette initiative constitue la solution la plus susceptible d’être appliquée à ce conflit. Le diplomate marocain a rappelé que le veto ne saurait altérer les acquis diplomatiques réalisés ni remettre en cause la portée politique des principes consacrés par le Conseil de sécurité dans sa résolution n° 2797.

Il a réaffirmé que le Maroc, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, aborde cette phase avec toute la rigueur et toute la fermeté nécessaires, en s’appuyant sur les orientations stratégiques fixées par le communiqué royal du 30 octobre, ainsi que sur la séance de travail présidée par le Souverain le 4 novembre. Amrani a également réaffirmé que «la fin de la MINURSO ne signifie nullement la fin de l’engagement du Royaume en faveur de la paix et de la préservation du cessez-le-feu, auquel nous restons fermement attachés et que nous assumons avec responsabilité».

«Il a rappelé que le projet de résolution américain avait également eu le mérite de placer la situation inquiétante prévalant dans les camps de Tindouf au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Une situation marquée par un déplacement prolongé et une dégradation continue des conditions humanitaires, qu’il est inacceptable et déraisonnable de laisser perdurer», écrit Assabah. Il a insisté sur le fait que la dignité humaine ne peut demeurer l’otage des pulsions politiques de certaines parties connues et que la recherche d’une solution définitive doit impérativement aller de pair avec des perspectives concrètes offrant à ces populations la possibilité de sortir de décennies de fragilité et d’un horizon obscurci.