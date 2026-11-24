La Fiat Fastback fait partie des véhicules produits à Kénitra, conçue pour accueillir des motorisations thermiques, hybrides et électriques selon les besoins des différents marchés.

Cette mesure intervient alors que les exportations marocaines de véhicules hybrides vers le marché européen enregistrent une progression soutenue. Selon les statistiques d’Eurostat reprises dans le règlement européen, les importations de véhicules hybrides en provenance du Royaume sont passées de 18 unités en 2023 à 26.815 en 2024, puis à 37.771 en 2025, soit une hausse de 40,9% en un an.

Évolution des importations européennes de véhicules hybrides en provenance du Maroc (En nombre de véhicules)

Année Véhicules importés 2023 18 2024 26.815 2025 37.771

Source: Eurostat

La progression s’est poursuivie au cours des douze mois allant de juillet 2025 à juin 2026, période retenue par la Commission dans son enquête. Sur cet intervalle, les importations européennes de véhicules hybrides d’origine marocaine ont atteint 61.259 unités, contre 37.771 sur l’ensemble de l’année 2025. Cette évolution témoigne de la place grandissante du Royaume dans les chaînes d’approvisionnement automobile européennes.

Le contingent fixé par Bruxelles s’élève à 23.954 véhicules pour le Maroc. Il est réparti en trois périodes: 10.779 unités du 1er décembre 2026 au 28 février 2027, 11.019 unités du 1er mars au 31 mai 2027 et 2.156 unités du 1er au 18 juin 2027.

Ce plafond apparaît particulièrement restrictif au regard du rythme des exportations marocaines au début de 2026. Au premier semestre, les importations européennes de véhicules hybrides en provenance du Royaume ont atteint 40.536 unités, soit une moyenne d’environ 224 véhicules par jour. Rapporté à la durée de 200 jours, le contingent fixé par Bruxelles correspond à une cadence de 120 véhicules quotidiens, inférieure de 46,5% au rythme moyen observé au premier semestre.

Le dispositif porte sur plusieurs catégories de véhicules hybrides neufs, notamment les hybrides classiques, les hybrides rechargeables et les micro-hybrides. Il ne concerne donc pas l’ensemble des exportations automobiles marocaines vers l’Union européenne, mais uniquement les véhicules relevant des catégories douanières visées par le règlement.

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Cette décision intervient alors que les constructeurs implantés au Maroc diversifient progressivement leur production en intégrant de nouvelles motorisations. À Tanger, Renault Group assemble depuis 2024 le Dacia Jogger Hybrid 140. Le site doit également accueillir l’industrialisation de nouvelles versions électrifiées, notamment le Jogger Hybrid 155 et la Sandero Stepway hybride.

À Kénitra, Stellantis a également franchi une nouvelle étape avec le lancement, en juillet 2026, de la production des Fiat Grizzly et Fiat Fastback, proposés avec une motorisation micro-hybride de 145 chevaux.

Stellantis élargit sa gamme avec les nouveaux modèles Fiat Grizzly et Fastback.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par les inquiétudes suscitées au Maroc par le projet européen de préférence industrielle, baptisé «Made in Europe». L’Industrial Accelerator Act prévoit notamment de privilégier les produits fabriqués dans l’Union européenne dans certains marchés publics et dispositifs de soutien, notamment dans l’automobile. La question de l’éligibilité du Maroc à ce dispositif est particulièrement sensible pour une industrie fortement intégrée aux chaînes de production européennes.

Les professionnels marocains redoutent qu’une éventuelle exclusion du Royaume ne pénalise ses exportations et ne fragilise les relations industrielles nouées avec les constructeurs européens. Le Maroc plaide ainsi pour une reconnaissance de l’intégration industrielle du Maroc dans l’écosystème européen. Un enjeu d’autant plus important que l’automobile constitue le premier secteur exportateur du Royaume et que l’essentiel de ses débouchés se situe en Europe.