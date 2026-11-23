Un employé de Renault opérant sur une chaîne de production de l’usine du constructeur automobile à Melloussa, près de Tanger. (AFP). AFP or licensors

Il aura peut-être fallu trois mots, «Made in Europe», pour rappeler au Maroc une vérité que les discours sur le partenariat stratégique et la prospérité partagée avaient fini par faire oublier: en matière d’intérêts économiques, l’Europe sait parfaitement où s’arrêtent ses belles déclarations.

Le réveil nécessaire du Maroc face aux illusions du partenariat européen

Il aura peut-être fallu un projet baptisé «Made in Europe» pour que la Turquie et le Maroc mesurent enfin, sans filtre et sans naïveté, la véritable nature de certaines relations qu’ils croyaient avoir construites avec l’Europe. La Grande-Bretagne est également concernée. Mais concentrons-nous sur le Maroc.

Derrière les discours sur le partenariat stratégique, la coopération euro-méditerranéenne, le libre-échange, les valeurs communes et la prospérité partagée, se dessine une réalité beaucoup moins séduisante et loin d’être amicale. Lorsque les intérêts industriels européens sont en jeu, les grands principes peuvent rapidement céder la place au protectionnisme, à la préférence continentale et à la défense des intérêts électoraux nationaux. C’est le même protectionnisme que l’on dénonce dès lors que les intérêts européens sont touchés… L’épisode des surtaxes du président Trump n’est pas si loin de nous.

Aziz Daouda.

Le problème n’est pas que l’Europe veuille défendre son industrie. Toute puissance économique a le droit de protéger ses intérêts stratégiques. Le problème commence lorsqu’elle prétend construire des partenariats équilibrés avec ses voisins tout en envisageant des mécanismes susceptibles de les reléguer au rang de fournisseurs périphériques. C’est précisément là que le Maroc doit ouvrir les yeux.

Pendant des décennies, on a expliqué aux pays africains qu’ils devaient s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales, attirer les investissements, moderniser leurs infrastructures, former leurs populations et développer leur industrie. Certains ont fait de cette approche une véritable doctrine. Ils ont investi, construit, formé, industrialisé et développé des plateformes de production et d’exportation qui font désormais partie de son identité économique. Petit à petit, ils sont devenus incontournables dans les chaînes de valeur, grâce à leur offre, leurs compétences, leurs atouts et, bien évidemment, à leurs politiques volontaristes. Le Maroc est ici l’exemple parfait.

Mais voilà qu’au moment où un pays africain réussit à sortir progressivement de la dépendance aux matières premières, à produire davantage de valeur ajoutée et à devenir un concurrent industriel crédible, les règles du jeu pourraient changer. L’Afrique serait-elle donc bienvenue lorsqu’elle fournit les ressources, les minerais, l’énergie et la main-d’œuvre, mais beaucoup moins lorsqu’elle ambitionne de devenir un acteur industriel à part entière?

C’est une question que le Maroc est désormais en droit de poser.

L’Europe des principes et l’Europe des intérêts

Il faut regarder les choses avec un peu de recul historique et, surtout, avec beaucoup moins de romantisme diplomatique. L’Europe n’est pas une construction philanthropique: elle est une puissance économique et politique qui défend ses intérêts. C’est, en réalité, un véritable trust économique et commercial, maquillé en union politique et culturelle. Lorsqu’elle estime que ses intérêts économiques sont menacés, elle sait parfaitement oublier les discours qu’elle adresse aux autres. Le populisme qui s’est emparé de sa classe politique n’y est pas étranger.

Le projet européen d’accélération industrielle, présenté par la Commission le 4 mars 2026, illustre cette évolution. Il prévoit notamment des critères de contenu européen dans certains marchés publics et dispositifs de soutien public, concernant des secteurs stratégiques comme l’automobile, l’aluminium, l’acier et les technologies propres. Le texte est encore en discussion législative; il ne faut donc pas confondre proposition et réglementation définitivement adoptée.

Mais le signal politique est déjà là.

Les discussions sur la définition du «Made in Europe» ont notamment fait apparaître une opposition entre une conception restrictive, défendue particulièrement par la France — tiens, tiens… —, et une conception plus ouverte, privilégiée par l’Allemagne et d’autres États, qui souhaitent intégrer certains partenaires commerciaux.

Et le Maroc? Et la Turquie? Et ces pays méditerranéens qui ont précisément contribué à la compétitivité des chaînes industrielles européennes?

Une analyse publiée le 27 octobre 2026 par l’Institut Jacques Delors souligne justement le risque d’exclusion du Maroc et de la Turquie de cette initiative et les conséquences possibles sur les relations entre les deux rives de la Méditerranée.

Voilà qui mérite réflexion et fermeté.

On ne peut pas, d’un côté, exiger des pays dits du Sud des investissements, des réformes, une ouverture commerciale et une intégration économique toujours plus poussée, et, de l’autre, leur expliquer que, lorsque vient le moment de partager les bénéfices de cette intégration, ils ne font plus véritablement partie du cercle. La table devient, comme par hasard, trop petite pour les y inviter.

C’est une conception singulièrement sélective du partenariat.

Le Maroc industriel: un partenaire qui change de statut

Il existe peut-être une réalité que certains responsables européens ont encore du mal à intégrer s’agissant du Maroc: il ne veut plus être simplement un débouché commercial, un sous-traitant ou une plateforme de production à bas coûts. Il veut devenir une puissance industrielle régionale.

Cette ambition change profondément la nature de la relation. Le Maroc est aujourd’hui la première puissance industrielle africaine, au sein d’un continent qui affiche certains des taux de croissance les plus élevés au monde et dont le poids démographique est incontournable.

Un Maroc qui se développe, qui augmente sa production industrielle, qui maîtrise davantage de technologies, qui attire les capitaux et qui diversifie ses débouchés n’est pas seulement un concurrent potentiel. C’est aussi un marché qui s’enrichit, dont les entreprises achètent davantage, dont les consommateurs montent en gamme et dont les besoins technologiques, énergétiques et industriels augmentent.

Autrement dit, un Maroc prospère représente également une formidable opportunité commerciale pour les entreprises européennes.

C’est là que réside le paradoxe: vouloir préserver ses propres emplois en fragilisant les capacités productives de ses partenaires peut finir par réduire les débouchés dont on aura soi-même besoin demain.

Mais la politique européenne semble parfois prisonnière d’un horizon beaucoup plus court.

La politique à courte vue et la mémoire sélective

Les responsables politiques du nord de la Méditerranée sont confrontés à des échéances électorales, à des opinions publiques inquiètes et à des économies en proie à des difficultés structurelles. La tentation est alors grande de transformer la préférence nationale ou continentale en argument électoral. C’est un fait connu: lorsqu’un politique est à court d’idées, il tend à tout expliquer par ce qui se passe à l’étranger. Ici, par exemple, le Maroc, en s’industrialisant, serait en train de «voler» des emplois aux Européens.

Il faut rassurer l’électeur, lui promettre des emplois, lui donner le sentiment que son industrie sera protégée et que les difficultés économiques trouveront une réponse à l’intérieur des frontières européennes. Peu importe parfois que cette stratégie puisse fragiliser les relations commerciales, déstabiliser des chaînes de valeur ou contrarier des partenaires de longue date. L’échéance électorale est proche. Les conséquences géopolitiques, elles, sont souvent reportées à demain.

Cette politique à courte vue devrait pourtant inviter les Européens à davantage d’humilité historique.

Le continent qui donne aujourd’hui des leçons de démocratie, de solidarité et de coopération a connu les guerres les plus dévastatrices de l’histoire moderne. Il a connu le fascisme, le nazisme, les totalitarismes et les destructions qu’ils ont engendrées. Il a aussi dû son salut à des sacrifices venus de bien au-delà de ses frontières européennes. Comment et grâce à qui il s’est libéré du joug du nazisme? Comment et grâce à qui il s’est reconstruit?

«L’Europe peut choisir le «Made in Europe». Le Maroc doit, lui, faire le choix du «Made in Morocco», du «Made with Africa» et d’une puissance économique qui ne demande la permission à personne pour exister. Un «By Moroccan Act» ferait bien réfléchir les entreprises et les hommes politiques européens qui cherchent des parts de marché, notamment publiques, au Maroc» — Aziz Daouda

Passons sur la période coloniale et le pillage qui l’a caractérisée.

Les soldats africains, américains, soviétiques, britanniques et ceux de nombreux autres pays ont contribué, à des degrés différents et dans des circonstances historiques distinctes, à la défaite du nazisme et à la libération de l’Europe. La mémoire de ces événements devrait rappeler une vérité élémentaire: aucun continent ne peut prétendre à la prospérité durable en méprisant les intérêts et les aspirations de ses voisins.

Le soft power: séduire avant de sélectionner

Il est donc temps de sortir d’une autre illusion: celle du soft power.

On nous a beaucoup parlé de diplomatie d’influence, de valeurs partagées, de coopération culturelle, de partenariats stratégiques et de destin commun. Tout cela existe, naturellement. Mais le soft power ne remplace jamais le rapport de force. Il l’accompagne, le prépare et parfois le dissimule. La puissance, dans son acception américaine de power, repose sur la capacité de défendre ses intérêts, de peser sur les décisions, de maîtriser les ressources stratégiques et de ne pas dépendre de la bonne volonté d’autrui.

Le soft power peut séduire, convaincre et attirer. Mais lorsque les intérêts économiques deviennent contradictoires, c’est bien souvent le rapport de force qui reprend ses droits. On vous parle de communauté de destin tant que vous êtes utile. On vous explique les vertus de l’interdépendance tant que celle-ci vous maintient dans une position avantageuse pour votre partenaire. Et lorsque vous devenez moins indispensable, ou que vous prétendez accéder à une position concurrentielle, les règles peuvent soudainement changer.

On vous aura pressé comme une orange. Et lorsque le jus aura été extrait, on vous expliquera que vous n’entrez plus tout à fait dans les critères du partenariat.

Le Maroc doit changer de logiciel

La leçon n’est pas de tourner le dos à l’Europe. Ce serait une erreur économique et géopolitique. L’Europe demeure un partenaire commercial majeur, un espace d’investissement, de technologie et de proximité humaine considérable. Mais le Maroc doit cesser de confondre proximité géographique et convergence automatique des intérêts. Il doit comprendre que les accords stratégiques ne valent que par les garanties qu’ils contiennent, que les déclarations politiques ne remplacent pas la réciprocité et que les bonnes intentions ne constituent jamais une assurance contre les changements de circonstances.

Cela suppose plusieurs orientations:

Accélérer l’industrialisation nationale, pour ne pas dépendre de décisions prises dans les capitales étrangères.

Diversifier les partenariats, vers l’Afrique, les Amériques, l’Asie et le Moyen-Orient.

Renforcer le marché intérieur, car un pays prospère doit aussi et surtout pouvoir compter sur sa propre demande.

Négocier la réciprocité, en exigeant que les engagements de coopération industrielle se traduisent par des droits et des garanties effectifs.

Développer une véritable capacité technologique, car celui qui ne maîtrise pas la technologie reste dépendant de celui qui la détient.

Le Maroc doit être suffisamment fort pour que son partenariat soit recherché, et non simplement sollicité. Il doit devenir un partenaire dont on ne peut pas modifier unilatéralement les conditions de coopération sans en mesurer le coût.

La fin de la naïveté

Il serait particulièrement naïf de continuer à croire que l’égalitarisme économique découle naturellement des accords de libre-échange, que la coopération produit mécaniquement de la solidarité ou que les intérêts stratégiques des uns et des autres sont spontanément convergents.

Les relations internationales ne fonctionnent pas ainsi. Elles fonctionnent par intérêts, par capacités, par alliances et par rapports de force. Les principes sont importants, mais ils ont besoin d’être soutenus par des moyens.

Le Maroc a parfaitement le droit de vouloir une relation privilégiée avec l’Europe. Mais il doit également avoir les moyens de s’en passer lorsque ses intérêts fondamentaux l’exigent. Car la véritable indépendance économique ne consiste pas à refuser les partenaires. Elle consiste à ne jamais être condamné à n’en avoir qu’un seul.

Et peut-être est-ce finalement cela qui dérange le plus: voir un pays africain qui ne se contente plus de demander sa place à la table et d’attendre qu’on la lui accorde, mais qui commence à construire sa propre table, à y convier les autres, à produire ses propres richesses et à choisir librement ses convives.

L’Europe peut choisir le «Made in Europe». Le Maroc doit, lui, faire le choix du «Made in Morocco», du «Made with Africa» et d’une puissance économique qui ne demande la permission à personne pour exister. Un «By Moroccan Act» ferait bien réfléchir les entreprises et les hommes politiques européens qui cherchent des parts de marché, notamment publiques, au Maroc.

Le respect dans les relations internationales ne se proclame pas. Il se construit. Et dans le monde qui vient, les pays qui compteront ne seront pas nécessairement ceux qui auront signé le plus d’accords stratégiques, mais ceux qui auront acquis la capacité de défendre leurs intérêts sans dépendre du bon vouloir des autres.

C’est peut-être la leçon la plus importante que le Maroc doit et va tirer de cette séquence européenne mal inspirée.