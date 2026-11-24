Selon le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 25 novembre, le gouvernement a relancé le dialogue social avec les centrales syndicales et les partenaires sociaux, dans un contexte marqué par la montée des revendications portant sur le pouvoir d’achat, les salaires, les allocations familiales et les pensions, sur fond de hausse persistante du coût de la vie.

La Cheffe du gouvernement, Fatima Zahra Mansouri, a reçu mardi une délégation de l’Union marocaine du travail, conduite par son secrétaire général, Miloudi Moukharik, dans le cadre de la reprise des consultations gouvernementales avec les partenaires sociaux.

Joint par téléphone par le journal, Miloudi Moukharik a qualifié cette rencontre de «bonne initiative» du gouvernement pour remettre en marche le dialogue social. Il a expliqué que la cheffe du gouvernement y avait présenté les orientations de l’exécutif concernant la mise en œuvre du dialogue et la prochaine phase des négociations, avant que la centrale syndicale n’expose ses principales revendications. Celles-ci portent essentiellement sur une augmentation générale des salaires, la hausse des allocations familiales et du salaire minimum, ainsi que sur l’amélioration des pensions et de la situation des retraités et la réforme du système de retraite.

Dans le même contexte, l’Organisation démocratique du travail (ODT) a appelé le gouvernement à faire du dialogue social une véritable étape pour répondre aux attentes économiques et sociales des salariés. Pour elle, la paix sociale reste liée à la justice sociale, à l’amélioration des revenus et au respect des droits et des libertés syndicales. Dans un communiqué, la centrale souligne que le succès du dialogue ne se mesure pas au nombre de réunions, mais à sa traduction en décisions concrètes, assorties d’engagements clairs et d’échéances précises. Elle invite ainsi à dépasser un dialogue de forme et des promesses sans cesse repoussées.

L’ODT réclame une hausse générale des salaires, un salaire minimum porté à 6.000 dirhams, l’indexation des salaires et des pensions sur l’inflation, ainsi que des pensions d’au moins 2.000 dirhams. Elle plaide également pour une réforme fiscale allégeant la charge des salariés et de la classe moyenne, sans que ces allègements se substituent à une augmentation directe des salaires. Elle demande en outre la révision du système de protection sociale et d’assurance maladie, une réforme des régimes de retraite fondée sur l’équité entre les générations, une politique nationale de l’emploi offrant des postes décents aux jeunes et aux diplômés, un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l’intégration du secteur informel.