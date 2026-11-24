Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, les services de contrôle ont commencé, à la fin de la semaine dernière, à vérifier les boucheries et points de vente de viande rouge de plusieurs villes, en application de la circulaire adressée par le ministre de l’Intérieur aux walis et gouverneurs. Cette démarche fait suite à des pratiques constatées dans plusieurs boucheries, où les prix n’étaient pas affichés par catégorie ni par origine, ce qui créait de la confusion chez les consommateurs qui ne ne pouvaient distinguer la viande locale de la viande importée.

Pour mettre fin à ces dysfonctionnements, les ministères de l’Intérieur, de l’Industrie et du Commerce, de l’Économie et de l’Investissement et de l’Agriculture ont diffusé une circulaire conjointe, destinée aux walis, gouverneurs, délégués du commerce, directeurs régionaux et provinciaux de l’agriculture et à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Elle impose aux bouchers et aux vendeurs de viande rouge d’afficher leurs prix et de révéler l’origine, locale ou importée, avec le prix indiqué sur le produit lui-même ou à côté. Les grossistes doivent aussi mentionner sur leurs factures et bons de livraison la catégorie du bétail, son caractère local ou importé et, le cas échéant, le pays d’origine.

Le journal rappelle que ces mesures s’appuient sur la loi 31.08 sur la protection du consommateur et sur le décret 2.12.503 pris pour son application. Elles interviennent dans un contexte de crise des prix. Le ministre de l’Agriculture, Khalid Hatimi, l’explique par une baisse de 40 à 50% du cheptel national due à des années de sécheresse et à la cherté des intrants, qui a contraint le Maroc à importer la moitié de ses besoins en bovins.

Devant la Chambre des représentants, le ministre a annoncé une série de mesures, parmi lesquelles l’obligation d’afficher l’origine et les prix, ainsi que la réduction de la marge des intermédiaires après l’abattoir, de 15 à 25 dirhams le kilo aujourd’hui à 10 à 15 dirhams le kilo, avec une tolérance zéro à l’égard des spéculateurs.

Le plan prévoit également d’accélérer la publication de la loi sur l’élevage et du décret sur le lait en poudre, ainsi qu’un programme de six ans soutenant l’importation de 30.000 vaches par an pour faire passer le nombre de vaches laitières de 650.000 à plus de 1,5 million de têtes. Il comprend aussi l’amélioration des races ovines, comme la Timahdit, la fourniture d’aliments pour le bétail, un accès facilité au financement pour les petits et moyens éleveurs, un encouragement à l’investissement dans les grandes exploitations de regroupement et d’engraissement, et une restructuration des circuits de commercialisation.