Viandes rouges. Plus de 90% des têtes importées proviennent du Brésil... Le bilan pour 2026

Ces dernières années, le Maroc a enregistré une hausse notable des prix des viandes rouges sur les marchés nationaux. La sécheresse sévère qu’a traversée le pays a entraîné une diminution du cheptel destiné à l’abattage, et à cela s’ajoutent la rareté et la cherté des aliments pour bétail, produits localement ou importés.

Cette situation difficile a poussé certains éleveurs à procéder à l’abattage d’une partie des vaches reproductrices, ce qui a conduit à une réduction significative de l’offre nationale actuelle.

Le Dispositif Gouvernemental et le Cadre Réglementaire

«Pour faire face à cette conjoncture, le gouvernement a pris des mesures d’envergure pour l’année 2026 en suspendant les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de 300.000 têtes de bovins vivants destinés à l’abattage jusqu’au 31 décembre 2026» peut-on lire dans un communiqué du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et de la souveraineté alimentaire.

L’opération d’importation a été ouverte à l’ensemble des fournisseurs et professionnels sans nécessiter d’autorisation préalable, à travers un avis publié le 2 février 2026 sur le portail électronique du ministère. Les demandes d’exonération douanière sont soumises via la plateforme «Portnet». Les dossiers sont traités de manière séquentielle selon leur date de réception en moins de 24 heures. La durée de validité des exonérations accordées est strictement limitée à un mois.

Bilan et origines des importations

Le quota fixé pour l’année a atteint son terme, ce qui a conduit à informer les fournisseurs et les professionnels de la clôture de la tranche, par le biais du portail électronique du ministère, le 15 octobre 2026. Ce seuil prend en compte le total des importations réalisées ainsi que le nombre de têtes incluses dans les exonérations en cours de validité.

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Le rythme mensuel des importations a affiché une moyenne d’environ 24.000 têtes, avec des variations notables selon les mois. Les importations ont dépassé 44.000 têtes durant les mois de juin et juillet, contre 17.000 têtes en août et septembre. Au total, 37 entreprises fournisseurs ont pris part à ces opérations jusqu’à présent. Plus de 90 % des têtes importées proviennent du Brésil, en raison de la disponibilité de l’offre comparativement aux pays européens.

Une hausse de la demande a été constatée en octobre, favorisée par l’ouverture des marchés portugais, caractérisés par le facteur de proximité. Globalement, cette opération a permis d’approvisionner les marchés nationaux en viandes rouges tout en garantissant leur disponibilité.