L’Espagne suspend ses exportations de bovins vivants: quel impact sur le marché marocain?

La décision de l’Espagne de suspendre temporairement ses exportations de bovins vivants, à la suite de la découverte d’un foyer de dermatite nodulaire contagieuse (DNC), n’a pas impacté le marché local. Les professionnels assurent que l’approvisionnement reste suffisant et que les prix demeurent stables.

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale qui touche exclusivement les bovins. Sa transmission se fait principalement par des insectes piqueurs (moustiques, mouches, tiques), et non par contact direct ou consommation. Elle se manifeste par l’apparition de nodules sur la peau, de la fièvre, une baisse de la production laitière et parfois un amaigrissement.

Bien que la DNC soit hautement contagieuse entre animaux, elle ne présente aucun risque pour l’être humain ni pour la consommation de viande ou de lait. En revanche, elle peut entraîner des pertes économiques importantes pour les éleveurs, en raison des restrictions commerciales et des mesures sanitaires qu’elle impose.

Cette mesure de suspension est purement préventive et vise à limiter la circulation du virus. L’objectif est d’éviter toute diffusion vers les pays partenaires, le temps que la situation sanitaire soit maîtrisée, nous explique Hicham Jouabri, secrétaire régional des commerçants de viandes rouges en gros à Casablanca.

Au Maroc, la filière de la viande rouge ne montre aucun signe de déséquilibre jusqu’à présent. L’impact de la suspension espagnole est quasi nul sur les volumes disponibles comme sur les prix, rassure notre interlocuteur: «Les importations en provenance d’autres pays, comme le Brésil et l’Uruguay, se poursuivent sans interruption. Ces flux suffisent à couvrir la demande nationale jusqu’à la fin de l’année.»

Dans le détail, le kilo de viande bovine importée du Brésil s’échange actuellement entre 68 et 92 dirhams, celle d’Uruguay entre 70 et 78 dirhams, tandis que le prix de la viande locale et espagnole oscille entre 90 et 92 dirhams. «Les niveaux de prix sont stables en comparaison avec les dernières semaines. Il n’y a ni tension sur l’offre ni anticipation de hausse à court terme», signale Hicham Jouabri.

Évolution des prix de gros des viandes bovines (Source: Casa Prestations)

Date Prix de gros (dirhams/kilogramme) 08/10/2025 72 - 95 01/10/2025 74 - 95 24/09/2025 72 - 95 17/09/2025 74 - 94 10/09/2025 74 - 94 03/09/2025 73 - 95 27/08/2025 73 - 93 13/08/2025 67 - 93

L’Espagne figure parmi les partenaires réguliers du Maroc, notamment pour les importations par notre pays de bovins destinés à l’abattage. Mais cette dépendance reste relative, puisque le marché marocain a su diversifier ses sources d’approvisionnement. Un choix qui limite aujourd’hui l’effet de cette suspension, rappelle Hicham Jouabri.

D’après des sources professionnelles, la suspension espagnole ne devrait pas dépasser un mois. D’ici là, les contrats en cours avec les fournisseurs sud-américains assurent la continuité des livraisons, conclut le secrétaire régional des commerçants de viandes rouges en gros à Casablanca.