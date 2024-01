L’importation de bovins exonérée de droits de douane

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi dernier, un décret portant sur la suspension des droits d’importation applicables aux bovins domestiques. Selon le quotidien Annahar Al Maghrebia qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 27 et 28 janvier, le projet de ce décret a été présenté par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Ce texte, poursuit le quotidien, intervient après la suspension durant l’année écoulée, par le gouvernement, des taxes douanières et de la taxe sur la valeur ajoutée appliquées aux bovins domestiques jusqu’au 31 décembre 2023. Seulement, en raison de la persistance des conditions climatiques difficiles et de leurs répercussions, et afin de garantir la continuité de l’approvisionnement du marché local en viande bovine, ce décret vise à rétablir la suspension du droit d’importation appliqué aux bovins domestiques jusqu’au 31 décembre 2024.

Cela, explique le quotidien, devrait permettre de continuer à approvisionner normalement le marché intérieur en viandes rouges bovines. Notons que la prise en charge des droits de la TVA à l’importation des bovins domestiques est limitée à un contingent tarifaire de 100.000 têtes, selon une décision conjointe du ministère de l’Agriculture.

Cela dit, poursuit le quotidien, les éleveurs ont appelé à une adhésion massive à la nouvelle initiative de mise à niveau des agriculteurs, et en particulier des professionnels de l’élevage, afin de contribuer à la sécurité alimentaire du Royaume.

L’élevage bovin au Maroc, relève le quotidien, joue un rôle socio-économique de premier plan. L’effort de développement économique et de modernisation du monde rural, soutenu par le gouvernement, ouvre de nombreuses opportunités.

Les professionnels ont également appelé à l’organisation d’un salon international dédié à l’élevage, où seront mis en contact les éleveurs, les agriculteurs ainsi que les industriels afin de développer le secteur. D’après le quotidien, la rencontre de tous ces intervenants est de nature à pousser les éleveurs et les producteurs à développer leurs moyens et offrir un produit de qualité.