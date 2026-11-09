Dialogue social: face aux attentes des travailleurs et du patronat, un test décisif pour le gouvernement

Le dialogue social au Maroc entame une phase délicate de prise de pouls et de concertations, alors que le gouvernement s’apprête à affronter un premier test de taille mené par la cheffe du gouvernement. Ce processus s’annonce jalonné d’obstacles face aux syndicats et à la Confédération générale des entreprises du Maroc, en raison de l’impératif de création de nouveaux emplois, de l’amélioration de la productivité, ainsi que des revendications portant sur la hausse des salaires et la préservation des acquis sociaux, rapporte le quotidien Assabah de ce mardi 10 novembre. Dans ce contexte, le ministre de l’Emploi, Abderrahim Chahid, a initié, au cours de la première semaine de ce mois, une série de consultations englobant les dirigeants de cinq centrales syndicales et des représentants d’organisations professionnelles et économiques.

Dans une démarche à forte portée symbolique, le ministre a pris l’initiative de se rendre directement dans les sièges des centrales syndicales et des organisations professionnelles, arborant le slogan d’une communication directe et de l’écoute active des attentes des partenaires sociaux et économiques. Cette tournée a notamment inclus les sièges de l’Union marocaine du travail (UMT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT), de l’Union nationale du travail au Maroc (UMT) et de la Fédération démocratique du travail (FDT), précise Assabah. Ces rencontres ont permis de procéder à des échanges de vues approfondis sur de nombreux dossiers sociaux et professionnels, au premier rang desquels figurent l’amélioration des conditions de travail, ainsi que la protection des droits et des acquis sociaux des salariés afin de développer les relations professionnelles.

Le champ des consultations s’est également élargi pour inclure les partenaires économiques et professionnels à travers la tenue d’une réunion avec Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural. Les discussions se sont concentrées sur les particularités de l’emploi agricole, les défis liés aux ressources humaines et aux conditions de travail, ainsi que sur les perspectives de développement. Par ailleurs, les questions relatives à l’emploi, à l’insertion professionnelle et aux besoins des entreprises en matière de recrutement, de même que les priorités du dialogue social tripartite, ont constitué le cœur d’une autre rencontre entre le ministre et la Confédération générale des entreprises du Maroc, lit-on.

Un communiqué de la Confédération indique que face à l’entrée de l’économie marocaine dans une nouvelle phase de croissance, l’organisation patronale a réaffirmé son engagement en faveur de l’investissement privé et de la création d’emplois durables à travers les différentes régions du Royaume. La même source souligne que, pour permettre à ces investissements d’ouvrir de nouveaux horizons professionnels aux jeunes, il est impératif d’anticiper les besoins des entreprises en compétences et en ressources humaines, tout en adaptant l’offre de formation à ces exigences.

Ces pourparlers ont par ailleurs insisté sur la nature du paradoxe qui caractérise le marché du travail marocain, marqué par le désir d’un grand nombre de jeunes d’accéder à des opportunités professionnelles, face aux difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises pour attirer les compétences recherchées.

Les débats ont également porté sur les moyens de mieux valoriser les professions offrant de réelles perspectives d’embauche, de rapprocher les profils des candidats des attentes des employeurs et de suivre l’évolution des métiers. À cet égard, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a placé la mise à jour du Code du travail au cœur de ses priorités, exprimant sa volonté de reprendre l’examen de ses propositions avec les partenaires sociaux afin de réglementer les différentes formes d’emploi et l’organisation du travail, en particulier dans les activités saisonnières ou basées sur des projets.