Skhirat: à cause d’un litige financier, un quinquagénaire assassine sa nièce

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a rendu son verdict, le jeudi 5 novembre dernier, dans le procès concernant l’affaire d’un horrible meurtre qui avait secoué la localité de Skhirat au mois de février 2026, en condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité un quinquagénaire pour l’assassinat de sa nièce, âgée de neuf ans.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar de ce mardi 10 novembre, «le mobile de cet abominable crime serait un désir de vengeance envers la mère de l’enfant, à cause d’un litige financier». Profitant de l’absence de sa mère à leur domicile, l’accusé a poignardé et étouffé l’enfant, selon les sources du quotidien. Après plusieurs séances, des délibérations marathoniennes, les plaidoiries des avocats et le réquisitoire du représentant du parquet, le mis en cause s’est retrouvé dans l’incapacité de s’expliquer sur son horrible crime. Le crime remonte au mois de février dernier. Le mis en cause s’était rendu de son domicile à Lahraouine à Casablanca, au domicile de sa sœur, au centre de Skhirat. Il a isolé l’enfant, l’a étouffé à mort, dans le but de se venger de sa mère à la suite d’un litige financier, indiquent les sources du quotidien.

Ce différend concernait un montant de 80.000 dirhams perçu d’une compagnie d’assurance, après un accident dont il avait été victime, une somme qu’il avait remise au mari de sa sœur, actuellement incarcéré pour une longue peine de réclusion criminelle pour des faits d’escroquerie.

Le mis en cause avait cru que sa sœur savait ce qu’il était advenu de son argent, avant qu’un conflit entre eux n’éclate et ne dégénère. Pour assouvir sa vengeance, l’homme a tué sa nièce puis a pris la fuite. Arrêté le jour même, il avait été placé en garde à vue, puis déféré devant un juge d’instruction.