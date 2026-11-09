La filière oléicole au bord de l’asphyxie: les professionnels tirent la sonnette d’alarme

Démarrage de la saison de récolte et trituration des olives à Laâttaouia, dans la province d'El Kelaâ des Sraghna (M.Lamrikhi/Le360).

La filière oléicole marocaine traverse une nouvelle zone de turbulences. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son conseil d’administration, tenue le 5 novembre à Rabat, l’Interprofession marocaine de l’olive tire la sonnette d’alarme sur la situation économique et commerciale de l’ensemble des maillons de sa chaîne, au démarrage de la campagne 2026-2027.

Premier constat préoccupant, la baisse de la production nationale, estimée entre 30 et 40% par rapport à la campagne précédente, ne s’est pas traduite par une amélioration des conditions de commercialisation. Au contraire, les professionnels font état d’une demande particulièrement faible et d’un ralentissement des achats. Dans plusieurs bassins de production, les prix pratiqués restent à des niveaux qui ne permettent même pas de couvrir les coûts de production et de récolte, compromettant ainsi la rentabilité des exploitations.

À cette conjoncture défavorable s’ajoute la flambée du coût de la main-d’œuvre saisonnière, dont la disponibilité devient de plus en plus problématique. La difficulté à mobiliser les ouvriers au moment opportun alourdit la facture des producteurs et fait peser un risque sur le déroulement de la récolte. Dans certaines régions, une partie de la production pourrait ainsi être perdue ou récoltée tardivement, au détriment de la qualité et de la valeur commerciale des olives.

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L’alerte de l’interprofession ne concerne toutefois pas les seuls producteurs. Les unités industrielles, notamment celles spécialisées dans la trituration et la production d’huile d’olive, ainsi que dans leur transformation et conservation, subissent elles aussi les effets du ralentissement du marché.

Ces opérateurs sont confrontés à une accumulation des stocks, à des débouchés limités et à une demande insuffisante. À ces difficultés s’ajoutent des contraintes de financement et la hausse des charges d’exploitation. Les industriels peinent ainsi à jouer leur rôle de locomotive de la filière, en absorbant la production et en stimulant la demande.

Les perspectives à l’export ne sont pas davantage favorables. L’interprofession déplore l’insuffisance des incitations et des mesures d’accompagnement destinées aux exportateurs, ainsi que l’absence de conditions suffisamment compétitives pour les produits marocains sur les marchés internationaux. Une situation qui limite les possibilités de conquérir de nouveaux débouchés et accentue la pression sur le marché intérieur.

Un appel à des mesures d’urgence

Face à cette situation, l’Interprofession marocaine de l’olive appelle les pouvoirs publics et les partenaires de la filière à engager une intervention rapide et coordonnée. Elle plaide notamment pour des mesures permettant d’améliorer les conditions de commercialisation de la récolte et de garantir aux producteurs des prix tenant compte des coûts de production et de cueillette. Elle demande également que soit étudiée la possibilité d’alléger le poids de l’endettement accumulé par les exploitants.

La question de la main-d’œuvre constitue un autre axe prioritaire. L’organisation préconise des solutions concrètes pour faciliter le recrutement des ouvriers saisonniers, tout en encourageant la mécanisation de la récolte et en renforçant les aides à l’acquisition des équipements nécessaires.

Du côté industriel, elle réclame un meilleur accès au financement, un accompagnement dans la gestion des stocks et l’approvisionnement en olives, ainsi que des mesures permettant d’améliorer les conditions d’exploitation des capacités de transformation. Elle insiste également sur la nécessité de renforcer les dispositifs de soutien aux exportations et de faciliter l’accès des produits marocains aux marchés internationaux.

L’interprofession appelle, par ailleurs, à une mise en œuvre effective des engagements du contrat-programme de la filière, notamment en matière de soutien à l’investissement industriel, de modernisation des unités de transformation et de promotion des exportations.

Enfin, elle plaide pour une meilleure organisation du marché, à travers un suivi régulier de la production, des stocks, des prix et des besoins, en associant davantage les organisations professionnelles et les représentations régionales aux mécanismes de concertation et de décision.

L’interprofession appelle ainsi à l’ouverture d’un dialogue urgent avec le ministère de tutelle et les partenaires concernés, estimant que la pérennité de la filière passe par une approche globale couvrant l’ensemble de la chaîne, de la production à l’exportation.