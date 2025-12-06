Grande campagne oléicole à Taourirt: la barre des 30.000 tonnes en vue

Les oliveraies de Taourirt affichent cette année une vigueur remarquable, au grand soulagement des producteurs, qui ne dissimulent pas leur satisfaction. Dans la région de Gteter, plus précisément à la ferme de Jalila, l’agriculteur Mohamed Allali a entamé la cueillette il y a une dizaine de jours. Mais la campagne se déroule sous contrainte: faute de main-d’œuvre saisonnière, il doit composer avec une équipe réduite de six à sept ouvriers. «Nous n’avons que peu de personnel, mais nous avançons malgré tout», confie-t-il.

Cette abondance réjouit les producteurs, même si les revenus restent, pour l’heure, relativement modestes. «Les olives sont transportées directement à Guercif pour être vendues au détail, entre 5,5 et 6,70 dirhams le kilo», précise Mohamed Allali.

Après plusieurs campagnes éprouvantes, marquées par les aléas climatiques et des pertes répétées, ce rebond de la production redonne de l’oxygène aux exploitants et ravive l’espoir. Car le millésime s’annonce hors normes. «Le produit de cette année n’est pas ordinaire, c’est l’un des plus abondants que la région ait connu depuis plus d’une décennie», confie-t-il, avant d’ajouter, avec humilité: «Dieu, le Tout-Puissant, est le pourvoyeur… nous n’attendions pas un tel rendement, mais c’est une faveur de sa part.»

Lire aussi : Olives: à Moulay Yaâcoub, une récolte exceptionnelle fait baisser les prix de l’huile de moitié

La filière oléicole de Taourirt s’appuie sur des fondamentaux solides. Selon Mouad Châiri, chef de service chargé de l’exécution des projets à la direction provinciale de l’agriculture, plus de 6.500 hectares sont dédiés à l’olivier, majoritairement dans des périmètres irrigués équipés de systèmes de goutte-à-goutte.

Les rendements dépassent les 5 tonnes à l’hectare, portant la production annuelle de la province à près de 30.000 tonnes. À cette performance s’ajoute la diversité variétale: les «Picholine», «Haouzia» et «Menara» s’épanouissent sous le climat local, assurant une olive de qualité.

Lire aussi : Olives: une saison exceptionnelle en vue

Pour transformer et mieux valoriser cette récolte, Taourirt s’appuie sur un tissu de 81 unités industrielles, capables de traiter jusqu’à 46 tonnes par an, ainsi que sur 18 moulins modernes dont la capacité dépasse 180 tonnes. Les producteurs espèrent que cette dynamique se traduira par une amélioration des revenus et contribuera à asseoir davantage la réputation de l’huile d’olive de Taourirt parmi les produits emblématiques du Royaume.