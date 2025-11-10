Economie

Olives: à Moulay Yaâcoub, une récolte exceptionnelle fait baisser les prix de l’huile de moitié

La récolte et la trituration des olives ont débuté à la mi-octobre dans plusieurs communes de la province de Moulay Yaâcoub. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 10/11/2025 à 09h47

VidéoÀ Moulay Yaâcoub, la saison de la récolte et du pressage des olives bat son plein dans une ambiance d’optimisme. Après plusieurs années marquées par la sécheresse, les agriculteurs renouent avec un rendement exceptionnel et une qualité d’huile remarquable, entraînant une chute significative des prix du litre de l’«or vert», désormais vendu presque à moitié prix par rapport à la saison précédente.

La campagne de récolte et de trituration des olives a débuté à la mi-octobre dans plusieurs communes de la province de Moulay Yaâcoub, relevant de la région Fès-Meknès. Cette saison, qui marque un net rebond après plusieurs années marquées par la sécheresse, connaît une activité intense dans les exploitations agricoles, les huileries modernes et traditionnelles.

L’ambiance est à l’optimisme, les agriculteurs anticipant une production abondante capable de rééquilibrer le marché après la flambée historique des prix de l’huile d’olive l’an dernier.

Selon ce qu’a constaté Le360, la campagne actuelle s’annonce prometteuse, tant en quantité qu’en qualité. Les dernières pluies ont nettement amélioré la productivité des oliveraies et la qualité de l’huile extraite. Cette hausse de l’offre devrait contribuer à stabiliser, voire à faire baisser, les prix de vente au consommateur.

Des rendements en nette amélioration

Dans la commune Louadaine, Abdelmalek El Mabrouki, agriculteur local, souligne que la récolte y commence traditionnellement plus tôt grâce à la précocité du cultivar «Messlala». Il explique que les récentes pluies ont eu un effet positif sur le rendement: la quantité d’huile extraite d’un quintal d’olives est passée de 13-14 litres avant les précipitations à 16-18 litres actuellement.

Côté prix, la tendance est nettement à la baisse. Le kilo d’olives se négocie entre 6 et 8 dirhams, selon la qualité et la demande. En conséquence, le prix du litre d’huile d’olive, qui dépassait 100 dirhams lors de la précédente campagne, a chuté cette année à environ 55 dirhams dans la province. Une baisse significative qui redonne espoir aux consommateurs et aux producteurs.

Des pratiques respectueuses de la qualité

Dans une huilerie locale, Ahmed El Mabrouki, professionnel du secteur, explique que la trituration s’effectue à l’eau tiède afin de préserver les propriétés naturelles et le goût authentique de l’huile. Il estime que la poursuite des pluies au cours des prochaines semaines pourrait encore améliorer la production des oliveraies tardives.

Pour Younes Mekran, autre agriculteur de la région, la saison actuelle se distingue par une abondance de production par rapport à l’an dernier. Il note que la baisse du prix des olives s’est répercutée directement sur celui de l’huile, redevenue accessible à un plus large public. Il insiste également sur l’importance pour les producteurs d’assister personnellement au processus d’extraction, afin de garantir la qualité du produit final.

Des perspectives prometteuses pour le reste de la saison

Malgré le démarrage de la récolte dans plusieurs zones, une grande partie des vergers reste encore en phase de maturation. De nouvelles précipitations dans les semaines à venir pourraient encore booster le rendement, notamment dans les exploitations pluviales.

Les agriculteurs fondent beaucoup d’espoirs sur cette campagne pour compenser les pertes subies ces dernières années et relancer l’activité économique liée à la filière oléicole, du ramassage à la commercialisation.

Cette dynamique retrouvée redonne à Moulay Yaâcoub son rôle central dans la production d’huile d’olive de qualité au niveau national, symbole d’un savoir-faire ancestral et d’une richesse agricole renouvelée.

