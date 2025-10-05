Olives: une saison exceptionnelle en vue

Une saison exceptionnelle est attendue dans la région de Fès à l’approche de la récolte des olives. (Y.Jaoual/Le360)

Les regards des agriculteurs de la région Fès-Meknès se tournent vers la prochaine récolte des olives, dont le coup d’envoi est prévu après la mi-octobre. L’ambiance est marquée par un net optimisme, porté par des prévisions de rendement supérieures à celles des saisons précédentes.

Des agriculteurs confiants pour la saison 2025

Des producteurs de la commune d’El Laajajra, dans la province de Moulay Yacoub, ont confié à Le360 leur satisfaction quant aux premiers indicateurs. «Les dernières pluies ont revitalisé les cultures, ce qui devrait se répercuter positivement sur les prix de l’huile d’olive, au bénéfice à la fois des agriculteurs et des consommateurs», souligne Ahmed Sahimi.

De son côté, Anouar El Jazouli estime que la production s’annonce abondante et de meilleure qualité que les années passées.

L’olivier, pilier de l’arboriculture marocaine

Selon les professionnels, l’olivier demeure l’arbre fruitier dominant au Maroc, couvrant près de 65% de la superficie totale dédiée aux vergers. La campagne actuelle devrait ainsi renforcer la position du Royaume parmi les principaux producteurs d’olives et d’huile d’olive de la région méditerranéenne.

Une hausse attendue sur l’ensemble du territoire

Dans ce sens, Abdellah Ziani, vice-président de la Chambre d’agriculture de la région Fès-Meknès, indique que l’augmentation de la production concernera non seulement la région, mais l’ensemble du territoire national.

Il attribue cette perspective favorable aux pluies enregistrées à la fin de l’hiver et au début du printemps, à l’amélioration des techniques d’irrigation et de suivi, ainsi qu’aux programmes de formation continue dont bénéficient les agriculteurs.

Des prix en voie de stabilisation

Les premières estimations évoquent une hausse comprise entre 30 et 75% de la production par rapport à la campagne précédente, selon les zones (irriguées ou pluviales). Ce rebond devrait se traduire par une détente des prix, après deux campagnes marquées par une flambée dépassant parfois 120 dirhams le litre.

Cette année, le prix de l’huile d’olive pourrait se stabiliser entre 50 et 60 dirhams le litre, au bénéfice à la fois des producteurs et des consommateurs, qui disposeront d’un produit local de qualité à un coût raisonnable.

Une campagne prometteuse malgré les aléas climatiques

Malgré certaines inquiétudes liées aux aléas climatiques dans quelques zones de la région, les perspectives globales demeurent prometteuses. Tout porte à croire que la campagne 2025 consolidera la production au niveau national, stabilisera le marché intérieur et renforcera la présence de l’huile d’olive marocaine sur les marchés régionaux et internationaux.