Huile d’olive frelatée: prison ferme pour des faussaires à Taroudant

La sécheresse des dernières années au Maroc a malheureusement favorisé une fraude à grande échelle sur le marché de l’huile d’olive. Face à la rareté et à l’envolée des prix, conjuguées à une demande soutenue, des huiles «anonymes», prétendument d’olive, ont inondé les marchés et les épiceries. Ces produits sont vendus à des prix similaires, voire supérieurs à l’huile légale, bien que certains soient proposés à des tarifs anormalement bas.

Les doutes des consommateurs, qui achètent régulièrement de fausses huiles d’olive, sont souvent confirmés par les saisies massives d’huiles contrefaites par les autorités et les services d’hygiène.

Dans ce contexte, les autorités locales et les forces de sécurité de Taroudant ont démantelé, il y a deux semaines, un atelier clandestin où des tonnes de fausse huile d’olive étaient produites, stockées et ensuite écoulées sur le marché local.

Comme le rapporte le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 27 juin, le tribunal de première instance de Taroudant a rendu son verdict dans l’affaire de cette contrefaçon, condamnant deux personnes à 4 mois de prison ferme et à une amende de 50.000 dirhams chacun.

Cette condamnation intervient seulement 15 jours après le démantèlement de l’atelier secret, fruit d’une opération conjointe des autorités locales et des forces de l’ordre de Taroudant. Cet atelier produisait de grandes quantités de fausse huile d’olive sans aucun respect pour la santé des consommateurs. Cette intervention coup de poing a permis de saisir des fûts et des bidons de 5 litres d’huile falsifiée, prêts à être distribués aux revendeurs des marchés de Taroudant et ses environs.

Le Centre national d’hygiène et les services de santé alertent régulièrement sur ces huiles impropres à la consommation, dont les prix dérisoires éclairent l’origine douteuse.

Les consommateurs sont donc appelés à la vigilance. L’étiquetage doit obligatoirement indiquer le nom du producteur, ainsi que les dates de production et de péremption.