Huile d’olive: les autorités redoublent de vigilance

Depuis l’ouverture de la saison de la trituration de l’huile d’olive dans la région de Béni Mellal-Khénifra, l’ONSSA, par le biais de son service de surveillance des produits d’origine végétale, a multiplié ses sorties inopinées pour contrôler le respect des normes d’hygiène en vigueur ainsi que la conformité des huiles mises en vente avec les exigences légales en vigueur. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 29 novembre.

«Les inspecteurs de l’ONSSA, épaulés par les agents de la police de l’environnement et la gendarmerie royale, s’assurent de la validité des autorisations sanitaires accordées aux unités de production et de conditionnement d’huile d’olive, avant de procéder à la prise d’échantillons des huiles mises en vente en vue d’examiner leur conformité avec les normes en vigueur», lit-on.

Afin de garantir une meilleure protection des consommateurs, les conditions et les méthodes d’extraction utilisées, l’hygiène des installations et la qualité de la matière première sont également scrutées par les inspecteurs de l’ONSSA. Mohamed Nemmaoui, directeur régional de l’ONSSA pour Béni Mellal-Khénifra, a déclaré que son instance veillait, dans le cadre de ses sorties de contrôle, à s’assurer de la conformité du numéro de lot de chaque produit, ce qui permet l’identification de l’origine du produit et sa traçabilité en cas d’anomalie ou de réclamation par les consommateurs.

«Le responsable a également fait savoir que l’ONSSA, dans le cadre de ses prérogatives, procède à l’analyse d’échantillons d’huiles mises en vente pour s’assurer qu’elles ne sont pas mélangées avec d’autres produits, rappelant l’importance pour le consommateur de se procurer une huile d’olive conditionnée mise en vente dans des établissements autorisés par l’ONSSA et conforme aux critères du cahier de charges en la matière», lit-on encore.

Il a rappelé que les mesures de contrôle comprennent, également, la vérification de la dénomination des produits, la date de durabilité, le nom et l’adresse du producteur ainsi que son numéro d’autorisation.

De son côté, Abdelkrim Naji, président de l’association Al Karama, a souligné l’importance des commissions de contrôle pour garantir la qualité et l’authenticité des produits, relevant que ces sorties de contrôle assurent non seulement la conformité de l’huile d’olive aux normes en vigueur, mais protègent également la réputation de l’huile d’olive de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Selon les chiffres de l’Office régional de mise en valeur agricole de Tadla, la région de Béni Mellal-Khénifra s’attend à une production de 96.000 tonnes. Ce rendement représente une augmentation de 18% par rapport à la campagne 2023 dont la récolte avait atteint 81.000 tonnes.