Guercif: l’unité de trituration d’olives dope le secteur oléicole dans l’Oriental

Opérationnelle depuis deux ans et dotée des dernières technologiques en matière de pressage, de conditionnement et de stockage, l’unité de trituration d’olives moderne de Guercif a apporté une réelle valeur ajoutée au secteur oléicole dans la région de l’Oriental.

Inaugurée en octobre 2022 par le ministère de l’Agriculture, dans le cadre de la stratégie sectorielle «Génération Green», la structure a été érigée sur une superficie de 2 hectares (dont 977,5 m2 couverts), pour un investissement de plus de 20 millions de dirhams. Avec, à la clé, une capacité de production de 60 tonnes par jour, entre olives en conserve et huile d’olive.

«Cette unité dispose d’une importante capacité de production d’huile d’olive, qui plus avec des délais courts et une excellente qualité, conforme aux exigences du marché local et international», explique Samir Tchiouti, technicien sur le site.

L’usine dispose également d’une capacité totale de stockage de 300 tonnes, répartie entre une dizaine de citernes de 30 tonnes, proposant aux grands agriculteurs suffisamment d’espace pour entreposer leur production. Et en bout de chaîne, ses installations industrielles assurent également la mise en bouteille de l’huile d’olive au profit des oléiculteurs.

Et pour ne rien gâcher, l’unité recourt à des technologies qui contribuent à réduire l’impact environnemental du processus de production, à travers des systèmes de recyclage et d’amélioration de l’efficience dans la consommation d’eau et d’énergie.

«C’est un projet important pour le secteur oléicole et l’économie de la région. Il a permis de créer d’importantes opportunités d’emploi», souligne notre interlocuteur, qui appelle les professionnels de l’Oriental à prendre conscience de son importance.

Et pour cause, l’olivier joue un rôle essentiel dans l’économie de cette région. Avec une superficie cultivée de plus de 150.000 hectares, cette culture représente près de 68% des terres agricoles exploitées dans l’Oriental. Les provinces de Guercif et de Driouch concentrent à elles seules 62% de cette superficie oléicole.

La filière génère près de 5,3 millions de journées de travail par an et pèse un chiffre d’affaires dépassant les 2,4 milliards de dirhams. Au titre de la campagne 2024-2025, sa production devrait atteindre les 260.000 tonnes dans la région, volume qui devrait être porté à 340.000 tonnes à l’horizon 2030, selon les estimations du ministère de l’Agriculture.