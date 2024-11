Huile d’olive: lancement de l’importation en suspension du droit de douane

C’est parti pour l’importation de l’huile d’olive en suspension du droit de douane. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a lancé un avis à cet effet aux importateurs désirant bénéficier du quota fixé par le gouvernement.

À rappeler que, dans l’objectif d’assurer un approvisionnement normal du marché intérieur, l’Exécutif a décidé de suspendre, jusqu’au 31 décembre 2024, le droit d’importation applicable à l’huile d’olive de qualité vierge et extra vierge dans la limite de 10.000 tonnes.

Les demandes d’importation doivent être adressées au ministère au plus tard le 25 novembre 2024. La répartition du contingent tarifaire sera effectuée par une commission interministérielle composée des représentants des départements du commerce, de l’agriculture et de l’administration des douanes et impôts indirects.

Cette décision du gouvernement est motivée par le faible niveau de la production d’olives au Maroc. Selon le ministère de l’Agriculture, elle n’aurait pas dépassé 950 millions de tonnes au cours de la campagne agricole actuelle, en baisse de 11% par rapport à la précédente et de 40% comparativement aux productions moyennes des années normales.