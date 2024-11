L’Oriental mise sur la filière oléicole pour doper son économie

Avec une superficie cultivée de plus de 150.000 hectares, l’olivier représente près de 68% des terres agricoles de l’Oriental, méritant le statut de «véritable moteur de l’économie locale», selon les mots de Mohamed El Yaakoubi, directeur régional de l’Agriculture.

La filière génère ainsi près de 5,3 millions de journées de travail par an, et pèse un chiffre d’affaires dépassant les 2,4 milliards de dirhams. Une production de 260.000 tonnes est attendue pour la campagne 2024-2025, grâce aux 357 unités de trituration et 30 unités de transformation installées dans la région. Et les ambitions sont encore plus grandes à l’horizon 2030: porter la production à 340.000 tonnes, détaille notre interlocuteur.

Selon le responsable, les provinces de Guercif et de Driouch concentrent à elles seules 62% de la superficie oléicole de l’Oriental. Les investissements réalisés dans ces provinces ont permis d’améliorer significativement la productivité. La région dispose d’un potentiel de valorisation important, avec plus de 350 unités de valorisation. L’objectif est de porter à 60% la part de la production transformée localement, favorisant ainsi la création de valeur ajoutée et le développement de nouveaux produits à base d’olive.

Ces efforts s’accompagnent d’une stratégie de renforcement des exportations et de l’ouverture de nouveaux marchés pour les produits oléicoles, consolidant ainsi la position de la région sur le marché national et international, précise le responsable.

Ces initiatives et les succès de la filière oléicole sont, pour rappel, mis en exergue lors du Salon régional de l’olive, qui se tient cette année du 15 au 19 novembre à Guercif. L’événement, placé sous le thème «L’olivier, enjeux de développement durable et défis climatiques», réunit plus de 70 coopératives agricoles et acteurs institutionnels pour partager les meilleures pratiques et promouvoir des solutions innovantes face aux défis actuels.