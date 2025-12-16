Comment Lesieur Cristal valorise son amont oléicole de la province d’El Kelâa des Sraghna

Au cœur d’un territoire historiquement reconnu pour la qualité de son olivier, la filiale oléicole de Lesieur Cristal à El Kelâa des Sraghna occupe aujourd’hui une place stratégique dans le dispositif agricole du groupe. S’appuyant sur une maîtrise complète de la chaîne de valeur, de la plantation à la production d’huile, cette exploitation illustre la volonté du groupe de bâtir un modèle performant, durable et créateur de valeur.

Présent sur ce segment depuis plus de quinze ans, Lesieur Cristal a fait de l’oléiculture un axe structurant de sa stratégie agricole. «Le groupe Lesieur Cristal a pris, dès 2008, l’engagement de contribuer au développement de la filière oléicole et au renforcement de la sécurité alimentaire de notre pays», déclare Ali Hnida, Directeur Sourcing & Hedging.

C’est à El Kelâa des Sraghna que cette dynamique a pris racine, avec la création d’un premier verger de 630 hectares, adossé à une unité de trituration d’une capacité atteignant 300 tonnes par jour. «Cette unité a constitué la pierre angulaire de notre stratégie et de la dynamique agricole du groupe», annonce-t-il.

Aujourd’hui, les exploitations oléicoles de Lesieur Cristal dépassent les 1.400 hectares, répartis entre El Kelâa des Sraghna et la région de Meknès. «Nos vergers regroupent plusieurs variétés, aussi bien marocaines – comme la Picholine marocaine (la Haouzia) ou la Menara que des variétés espagnoles telles que l’Arbequina, l’Arbosana ou la Picual», explique Faiçal Merzouk, manager oléicole à Lesieur Cristal.

Lire aussi : Filière oléicole: visite officielle du gouverneur Samir Lyazidi à la ferme Lesieur Cristal dans la région d’El Kelâa des Sraghna

Toutes les exploitations sont certifiées Global G.A.P., un gage de qualité, de sécurité sanitaire et de respect des normes internationales. «Ces certifications nous permettent d’assurer une productivité maîtrisée, tout en garantissant la sécurité de nos produits et de nos collaborateurs», confirme-t-il.

La durabilité constitue un axe central de cette stratégie. En partenariat avec l’Institut national de la recherche agronomique et des experts du secteur, le groupe déploie des techniques modernes visant à optimiser l’utilisation de l’eau et des intrants agricoles. «Nous adoptons des solutions innovantes pour économiser l’eau et améliorer l’efficience de nos pratiques culturales», souligne Faiçal Merzouk. La valorisation des sous-produits fait également partie intégrante de cette démarche, notamment à travers l’utilisation des résidus d’olive comme fertilisant organique ou leur transformation en biomasse pour la production d’énergie.

Lire aussi : Comment Lesieur Cristal fait monter en puissance la filière oléicole au Maroc

Au-delà de ses propres exploitations, Lesieur Cristal s’attache à structurer l’écosystème agricole régional. «Notre engagement ne se limite pas à la création de vergers ou d’unités industrielles. Nous accompagnons les agriculteurs pour améliorer leur rendement, partager notre expertise et diffuser les bonnes pratiques en matière de qualité et de durabilité», explique Ali Hnida. Aujourd’hui, plus de cinquante agriculteurs partenaires bénéficient de cet accompagnement, ainsi que de l’accès aux unités de trituration du groupe, renforçant ainsi l’ancrage territorial et l’impact économique local.

Grâce à ce modèle intégré, le groupe assure une traçabilité complète, de l’olive jusqu’à la bouteille. «L’huile d’olive marocaine est aujourd’hui reconnue sur les marchés européens et américains. Notre ambition est de préserver son positionnement premium et de faire du label Maroc une référence d’excellence», conclut le responsable.