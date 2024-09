Groupe Lesieur Cristal: un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dirhams au premier semestre 2024

Dans ses résultats financiers semestriels, publiés le 10 septembre, Lesieur Cristal indique que le premier semestre a été marqué par un ralentissement de l’inflation, qui s’est traduit par une baisse des prix des huiles de table et une dynamique commerciale favorable sur l’ensemble de ses activités. «L’activité savon, en particulier, a connu une hausse des volumes grâce aux efforts continus en recherche et développement, aboutissant au lancement de nouvelles variantes très bien accueillies par les consommateurs, conjugués à des efforts industriels et commerciaux soutenus», précise le groupe.

L’activité margarine a également enregistré une croissance notable sur le premier semestre, alors que l’activité oléicole a réalisé une performance solide, tirant parti de la prolongation de la campagne agricole 2023, qui s’est poursuivie au deuxième trimestre, et qui a permis des récoltes et des ventes continues tout au long des six premiers mois de l’année.

Le chiffre d’affaires semestriel de Lesieur Cristal s’est ainsi établi à 2,711 milliards de dirhams, en recul de 11% par rapport à fin juin 2023. À l’international, ses filiales en Tunisie et au Sénégal marquent leur retour à la croissance.

Lire aussi : Groupe Lesieur Cristal: un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dirhams au premier trimestre 2024

Au cours du premier semestre 2024, le groupe a lancé des campagnes de communication d’envergure afin d’augmenter la visibilité de sa gamme de produits.

Forte progression du résultat net part du groupe

Lesieur Cristal a continué de déployer ses projets et initiatives d’efficacité opérationnelle, visant à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité. Cette rationalisation des coûts et l’amélioration du processus de sourcing ont permis au groupe d’augmenter de 48% son résultat d’exploitation à 131 millions de dirhams durant le premier semestre 2024.

Sa marge opérationnelle s’est redressée, passant de 2,9% à 4,8% à la même période. Quant au résultat net part du groupe, il a également connu une forte progression, atteignant 79 millions de dirhams au 30 juin 2024, contre 23 millions de dirhams à la même période en 2023.

S’agissant des perspectives, le groupe anticipe «une poursuite du redressement de ses marges et un retour des indicateurs de résultats à leur niveau normatif en 2024, grâce au maintien de sa dynamique commerciale entamée au premier semestre et une politique pertinente de gestion des stocks et d’efficacité opérationnelle».