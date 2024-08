Le «Made in Morocco» vu par Lesieur Cristal

Depuis sa création, Lesieur Cristal s’est positionné comme un leader dans la modernisation des filières oléicole et oléagineuse, contribuant ainsi au développement socioéconomique du Maroc et à la promotion de l’agriculture durable.

C’est ce qu’indique Finances News Hebdo dans un article dédié à «ce champion national» qui «dispose d’une infrastructure industrielle robuste, avec trois sites de production au Maroc, ainsi que des unités en Tunisie et au Sénégal». Cette implantation permet à l’entreprise de produire et de distribuer une large gamme de produits, incluant des huiles de table, des huiles d’olive, des margarines et des savons, tous appréciés pour leur qualité et leur respect des traditions locales.

«En tant qu’agrégateur dans la filière oléagineuse, l’entreprise collabore étroitement avec les agriculteurs locaux, fournissant un soutien technique et favorisant des pratiques agricoles durables. Cette approche vise à réduire la dépendance du Maroc aux importations de matières premières et à renforcer l’autosuffisance alimentaire du pays», lit-on.

L’entreprise a mis en place des systèmes d’irrigation goutte à goutte pour préserver les ressources en eau et utilise des techniques de compostage pour améliorer la fertilité des sols de manière organique.

«En plus de son ancrage local, Lesieur Cristal étend son influence sur le continent africain, notamment à travers sa filiale Oleosen au Sénégal. Cette expansion permet non seulement de promouvoir les produits marocains à l’international, mais aussi de contribuer à la souveraineté alimentaire en Afrique, en développant des marchés locaux et en renforçant les capacités de production régionales», lit-on encore.

Oleosen, qui dispose déjà d’une usine de raffinage et de conditionnement d’huiles de table à Dakar, diversifie sa production avec le lancement d’une nouvelle unité industrielle de savonnerie.

Cette unité de dernière génération, qui s’étend sur une superficie de 2500 m2, est dédiée à la fabrication de produits d’hygiène corporelle à la marque «La main». Dotée d’une ligne de production à la pointe des standards, ce nouvel outil a une capacité de production de plus de 30.000 tonnes de savon par an. La nouvelle implantation a permis la création de 115 emplois. Le recrutement d’une centaine de personnes supplémentaires est prévu à terme pour répondre aux différents besoins du site.

«Notre ambition pour l’Afrique subsaharienne reste forte, guidée par un modèle opératoire focalisé sur l’intégration locale et la promotion d’un amont agricole responsable. Nous sommes continuellement en quête de nouvelles opportunités de développement», indique Brahim Larou, DG de la société, cité par le magazine.