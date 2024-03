Le groupe Lesieur Cristal anticipe un redressement des marges et un retour à un niveau normatif en 2024

Au cours de l’exercice 2023, Lesieur Cristal a baissé les prix des huiles de table pour répondre aux préoccupations économiques et sociales des consommateurs marocains. Elle a également maintenu son engagement de non-répercussion de la hausse des prix des matières premières sur les consommateurs eu égard à un contexte inflationniste persistant. Parallèlement, une évolution des habitudes de consommation a été observée, avec une orientation vers les produits d’entrée de gamme.

Les autres segments d’activité du groupe, à savoir l’huile d’olive, le savon et la margarine, ont quant à eux affiché des performances solides, ce qui a permis d’atténuer l’impact de l’activité huiles de table sur le chiffre d’affaires du groupe. Lesieur Cristal a clôturé l’exercice 2023 avec un chiffre d’affaires de 5,93 milliards de dirhams, marquant une baisse de 14% par rapport à l’exercice 2022.

Lire aussi : Groupe Lesieur Cristal: un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dirhams en 2023

«La mise en place d’une stratégie de couverture à long terme des matières premières, amorcée au second semestre 2022, a certes permis d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché, mais a cependant pesé sur les marges en raison des coûts élevés d’acquisition des stocks. Pour atténuer ces effets, des efforts soutenus en matière d’efficacité opérationnelle ont été déployés», explique le groupe dans un communiqué.

Un redressement des marges en 2024

Le résultat d’exploitation et le résultat net part du groupe s’établissent respectivement à 74 millions de dirhams et 2,5 millions de dirhams. En alignement avec ses objectifs stratégiques, Lesieur Cristal a poursuivi le déploiement, initié en 2022, de sa nouvelle Route-to-Market, qui couvre désormais plus de 80% du territoire national. Par ailleurs, dans une démarche visant à renforcer son lien avec les consommateurs, le groupe a lancé de nouvelles plateformes de communication pour promouvoir ses marques phares. Et grâce à la baisse des prix des intrants conjuguée à une stratégie de couverture adaptée au contexte actuel, le groupe anticipe un redressement des marges et un retour à un niveau normatif en 2024.

Lire aussi : Lesieur Cristal: Sophie Gavard Benjelloun nommée secrétaire générale et membre du comité exécutif

Capitalisant sur les contrats-programmes signés avec l’État en 2023, lors du Salon de l’agriculture (SIAM), Lesieur Cristal s’inscrit dans la stratégie nationale «Génération Green» et renforce son ambition de développer l’amont agricole, contribuant ainsi à répondre ainsi aux enjeux de sécurité alimentaire du Maroc et dans les pays dans lesquels elle opère.

Le groupe a également pour ambition d’élargir sa présence en Afrique à travers des opérations d’acquisitions, avec un modèle opératoire d’un acteur local engagé et la promotion d’un amont agricole durable.