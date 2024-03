Lesieur Cristal: Sophie Gavard Benjelloun nommée secrétaire générale et membre du comité exécutif

Sophie Gavard Benjelloun, secrétaire générale et membre du comité exécutif de Lesieur Cristal.

Sophie Gavard Benjelloun, qui occupait depuis 2022 le poste de directrice juridique, assurances et patrimoine de Lesieur Cristal, a été nommée secrétaire générale et membre du Comité exécutif du groupe. Rattachée au directeur général, elle jouera un rôle essentiel dans la coordination des relations avec les actionnaires, les institutions publiques, les médias, les associations, ainsi que d’autres parties prenantes. Elle veillera également à la bonne gouvernance et à l’application des orientations stratégiques du groupe Lesieur Cristal, en conformité avec les lois, les règlements et les normes éthiques applicables à ses activités.

Avocate en droit des affaires internationales, Sophie Gavard Benjelloun dispose d’une solide expérience professionnelle passée en cabinet d’avocats (à Paris, France, puis à Shanghai, Chine) et également au sein de groupes internationaux (groupe Kering-Gucci Group, puis Avril, actionnaire de Lesieur Cristal). Depuis 2022, elle occupe également le poste d’administratrice au sein de plusieurs sociétés du groupe Lesieur Cristal.

Son expertise en gouvernance, notamment boursière, se manifeste au travers de ses mandats de secrétaire de Conseil d’administration et de comités de la société du groupe cotée à la Bourse de Casablanca, ainsi que dans des filiales marocaines et africaines. Elle est également présidente du comité éthique et membre du comité de traitement de l’information privilégiée au sein du groupe Lesieur Cristal.

Sa forte expérience à l’international lui confère une vision globale et une capacité à diriger des projets impliquant des profils multiculturels et des expertises variées. Sophie Gavard Benjelloun est également engagée dans plusieurs organisations professionnelles dont le Club des femmes administrateurs d’entreprises (CFA), où elle œuvre à renforcer, au Maroc, la présence et l’influence des femmes leaders dans le monde des affaires.

Sophie Gavard Benjelloun apportera toute son expérience et son leadership à la gouvernance du groupe Lesieur Cristal, où elle supervisera les domaines stratégiques tels que la direction juridique, assurance & patrimoine, la direction de la communication externe, la direction des affaires publiques, et la direction de la compliance et de l’éthique.