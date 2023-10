Après plus de 35 années passées au sein de Lesieur Cristal, M. Mohammed El Baraka quitte ses fonctions de Secrétaire Général après avoir accompagné le Groupe dans ses différentes phases de développement, et se consacrera désormais à de nouveaux défis professionnels. Il occupera les postes de Président de la Fédération Interprofessionnelle des Oléagineux (FOLEA), de l’Association Professionnelle des Fabricants d’Huile au Maroc (APFHM) et de la Fédération des Huiles d’Olives Maroc (FeHOM).

Les membres du Conseil d’administration ont tenu à rendre hommage à M. Mohammed El Baraka pour le travail accompli, dans le cadre de ses fonctions durant ces années, et particulièrement pour les efforts déployés pour le développement de Lesieur Cristal.

Par ailleurs, Lesieur Cristal renforce son top management par la nomination de trois nouveaux membres du Comité exécutif:

• M. Baligh Ghedira en qualité de Directeur Général Adjoint Maroc, en charge du marketing, du commercial et de l’export, sourcing & filières, la supply chain & services clients, ainsi que les achats hors matières premières.

M. Ghedira a acquis plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des produits de la grande consommation, notamment au sein de la multinationale Unilever où il a occupé plusieurs postes à responsabilités.

• M. Said Dahbani en qualité de Directeur des opérations industrielles avec une solide expérience de plus de 30 années dans l’industrie des boissons et le secteur pharmaceutique au Maroc, Algérie et Allemagne.

• M. Adil Ousti en qualité de Directeur Transformation & Systèmes d’Information, bénéficiant de plus de 19 ans d’expérience dont 12 ans passés en France. En 2016, il a rejoint OCP en tant que chargé de mission auprès de la Direction générale avant d’occuper le poste de VP Digital Factory en 2018.

Compte tenu de ces différents changements, le Comité exécutif de Lesieur Cristal se compose de la façon suivante:

M. Brahim Laroui, Directeur Général

M. Baligh Ghedira, Directeur Général Adjoint Maroc

Mme Nadia Moukafie, Directeur Administratif et Financier

M. Abdellah Dourou, Directeur du Capital Humain, Santé & Sécurité, RSE

Mme Hind El Hannach, Directeur Marketing

M. Said Dahbani, Directeur des Opérations Industrielles

M. Adil Ousti, Directeur Transformation & SI

Mme Soraya Filali Wahbi, Directeur Innovation, Développement Stratégique et M&A.

Au travers du renforcement de son top management, Lesieur Cristal confirme ses ambitions de développement et se donne les moyens nécessaires à l’amélioration de ses performances et le renforcement de sa stratégie RSE.