Lesieur Cristal: les baisses de prix pèsent sur les résultats du premier semestre 2023

Lesieur Cristal a alerté, dans un communiqué, sur la baisse de ses résultats au premier semestre. Cette contre-performance est due à l’impact négatif des baisses de prix opérées pour accompagner le marché local face à la flambée des cours des matières premières sur le marché international.

«Lesieur Cristal a fait preuve de solidarité face à l’impact de la pression inflationniste sur le pouvoir d’achat des ménages en déployant une baisse des prix tout au long des six premiers mois de l’année. Cette démarche traduit son engagement envers les consommateurs marocains et sa volonté de continuer à proposer des produits de qualité à des prix accessibles pour tous», souligne le communiqué du groupe.

Compte tenu du coût élevé des stocks de matière première acquis par Lesieur Cristal lors du deuxième semestre 2022 afin de garantir l’approvisionnement du marché, la baisse des prix opérée cette année aura ainsi un impact défavorable sur les niveaux de marges et les indicateurs de résultats du 1er semestre 2023, explique Lesieur Cristal.

Et de conclure: «Pour le second semestre de cette année, Lesieur Cristal poursuivra ses initiatives d’excellence opérationnelle ainsi que sa gestion rigoureuse des approvisionnements pour revenir à des niveaux de marge normative. Le respect des normes de qualité et des bonnes pratiques environnementales continuera à être une priorité pour l’entreprise, qui s’efforce constamment de maintenir des niveaux élevés de performance et d’engagement envers ses parties prenantes».