Lesieur Cristal: recul de 16% du chiffre d’affaires au premier semestre 2023

Le Conseil d’administration de Lesieur Cristal s’est réuni le 4 septembre sous la présidence de Khalid Cheddadi, en vue d’examiner l’activité du groupe et d’arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2023. Au premier semestre, le chiffre d’affaires du fabricant des huiles de table ressort à 3 milliards de dirhams, en baisse de 16% par rapport à l’année dernière.

Cette contre-performance est due à l’impact négatif des baisses de prix opérées pour accompagner le marché local face à la flambée des cours des matières premières sur le marché international. «Face à la forte incidence de la pression inflationniste sur le pouvoir d’achat des ménages, Lesieur Cristal, entreprise citoyenne et responsable, a opéré une série de baisses de prix consommateur au cours des six premiers mois de l’année. (…) Cette réduction de prix n’a pas pu être totalement compensée par les performances solides des activités oléicoles et margarines», explique le groupe dans un communiqué.

Compte tenu du coût élevé des matières premières, la baisse des prix mise en œuvre a engendré une forte baisse des marges et des indicateurs de performance du premier semestre 2023. Par conséquent, le résultat d’exploitation et le résultat net du groupe ont enregistré des baisses respectives de 78% et 90% par rapport à la même période en 2022.

L’activité africaine de Lesieur Cristal a continué, quant à elle, son développement malgré la difficile conjoncture sur les matières premières et la pression sur les prix des produits finis, fait savoir le communiqué du groupe.

Quelles perspectives?

Durant les six premiers mois de l’année, Lesieur Cristal a poursuivi ses efforts visant à optimiser ses opérations industrielles et logistiques, avec pour objectif d’atténuer l’incidence des fluctuations des prix des matières premières et de la baisse des prix de vente sur ses performances globales.

Pour le second semestre de l’exercice en cours, Lesieur Cristal assure qu’elle poursuivra ses démarches d’excellence opérationnelle et maintiendra une gestion des approvisionnements rigoureuse, dans le but de retrouver ses niveaux de marges normatives et rétablir ses résultats.

«Lesieur Cristal intensifiera les initiatives d’optimisation de son modèle organisationnel et la promotion du développement de la chaîne locale de production d’oléagineux. Ces mesures sont envisagées pour consolider le rôle de premier plan du Groupe et favoriser l’émergence d’une chaîne de production intégrée, garantissant la durabilité et la stabilité de la production d’huiles à l’échelle nationale et régionale», précise-t-on.

L’entreprise poursuivra également son engagement en matière de respect des normes de qualité et des meilleures pratiques environnementales, tout en renforçant son implication envers ses différentes parties prenantes.