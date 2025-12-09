Economie

Filière oléicole: visite officielle du gouverneur Samir Lyazidi à la ferme Lesieur Cristal dans la région d’El Kelâa des Sraghna

Le gouverneur d'El Kelâa des Sraghna, Samir Lyazidi, en visite officielle à la ferme oléicole Lesieur Cristal.

Par Khalil Essalak
Le 09/12/2025 à 12h38

VidéoSamir Lyazidi, gouverneur d’El Kelâa des Sraghna, a récemment visité la ferme Lesieur Cristal, un domaine de 600 hectares entièrement dédié à l’oléiculture. Ce déplacement officiel a permis de mettre en lumière le rôle central de cette ferme dans la filière oléicole marocaine, ainsi que le soutien qu’elle apporte aux agriculteurs depuis 2008.

La ferme oléicole Lesieur Cristal, qui s’étend sur 600 hectares, a récemment accueilli le gouverneur d’El Kelâa des Sraghna, Samir Lyazidi. Accompagné des autorités locales et des services concernés, il a découvert ce site stratégique, symbole de l’engagement du groupe pour le développement durable de la filière oléicole dans la région.

Depuis 2008, la ferme Lesieur Cristal s’inscrit dans un programme ambitieux visant à valoriser l’olive et à renforcer la sécurité alimentaire. La visite du gouverneur a été l’occasion de présenter l’ensemble des avancées réalisées depuis le lancement de ce programme, tant sur le plan structurel que technologique.

La délégation a parcouru le domaine, découvrant notamment l’unité de trituration moderne qui permet d’augmenter la capacité de transformation locale et de renforcer l’autonomie de la filière.

Ali Hnida, directeur Sourcing & Hedging & Amont Agricole, a remercié le gouverneur et les autorités pour leur accompagnement et a rappelé la vision du groupe: «Depuis 2008, notre engagement ne se limite pas à la production. Nous accompagnons les agriculteurs de la région en leur offrant les outils nécessaires pour pratiquer une agriculture durable. Notre modèle d’agrégation réunit aujourd’hui plus de 50 fellahs, avec l’ambition d’en atteindre 200, afin de bâtir un écosystème solide, performant et résilient pour la filière oléicole

Lire aussi : Comment Lesieur Cristal fait monter en puissance la filière oléicole au Maroc

Cette visite confirme ainsi la volonté du groupe Lesieur Cristal de contribuer activement au développement agricole et socio-économique de la région, en consolidant un modèle durable au service des producteurs et fidèle à sa raison d’être: servir la terre et créer de la valeur durable pour les communautés locales.

#maroc#Lesieur Cristal#Samir Lyazidi#Kelâa des Sraghna#oléiculture

Economie

Economie

Economie

