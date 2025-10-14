Une saison prometteuse pour la filière oléicole marocaine

La campagne oléicole 2025 s’annonce sous les meilleurs auspices. Après plusieurs saisons marquées par la sécheresse, les précipitations généreuses de mars et d’avril ont profondément transformé le paysage agricole marocain. Ces pluies, tombées à un moment crucial pour le développement des oliviers, ont nourri l’espoir de milliers de producteurs à travers le pays, indique le magazine Finances News Hebdo.

Dans plusieurs régions, notamment Al Haouz, Chichaoua, le Souss et Chiadma, la récolte a déjà commencé, a-t-on lu. Plus au nord, les oliveraies de Fès-Meknès, Taounate ou encore Taza devraient suivre dans les prochaines semaines.

Les mois d’octobre et de novembre seront donc décisifs pour confirmer la bonne dynamique annoncée par les premiers indicateurs. «De nombreux facteurs ont contribué à l’amélioration de la production cette année, notamment la répartition équilibrée des pluies et l’extension continue des superficies dédiées à l’oléiculture», explique Rachid Benali, président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive (Interprolive), cité par le magazine.

Grâce aux efforts menés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), la superficie oléicole a franchi la barre de 1,1 million d’hectares, faisant de cette culture l’une des plus emblématiques du Royaume. Aujourd’hui, la filière représente 65% de la superficie arboricole nationale, un poids considérable, précise Finance News Hebdo.

Le Maroc est désormais le quatrième producteur mondial d’olives et le troisième exportateur d’huile d’olive. Sur le plan économique, le secteur pèse 7 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, soit environ 5% du PIB agricole, et fait vivre plus de 200.000 personnes à travers 55 millions de journées de travail par an.

Pour de nombreux exploitants, l’olivier représente bien plus qu’une simple culture. C’est une bouée de sauvetage économique. «L’oléiculture nous permet de compenser les pertes enregistrées dans d’autres activités comme les céréales ou l’élevage», témoigne Mohamed El Abdi, agriculteur à Benslimane, également cité par Finances News Hebdo.

Avec l’appui du ministère de l’Agriculture, les producteurs s’orientent vers des variétés plus résistantes à la sécheresse et aux maladies, tout en cherchant à améliorer la qualité et la productivité.

Malgré cette embellie, la filière reste confrontée à un maillon faible, souligne l’hebdomadaire. La transformation et la distribution de l’huile d’olive. Les intermédiaires continuent de peser lourdement sur les prix, poussant le litre d’huile à plus de 100 dirhams en 2024, contre une moyenne habituelle de 60 dirhams. Cette flambée a même contraint le Maroc, pour la première fois de son histoire, à importer de l’huile d’olive afin de satisfaire la demande locale.

Cette année, les professionnels espèrent que la bonne récolte permettra de stabiliser les prix et de relancer les exportations. «L’abondance de l’offre devrait ramener les prix à leur niveau normal», estime El Abdi.

L’avenir du secteur se dessine déjà dans le cadre de la stratégie Génération Green, qui prend le relais du PMV. Un accord stratégique entre Interprolive et le gouvernement prévoit plusieurs axes de développement, a-t-on lu: formation des agriculteurs et techniciens spécialisés, renforcement de la qualité à travers la traçabilité et l’innovation, structuration du tissu professionnel via la création de coopératives et d’associations et meilleure coordination entre les différents acteurs de la filière.

Ces efforts visent à faire du Maroc non seulement un grand producteur, mais aussi un acteur de référence dans la qualité et la durabilité de l’huile d’olive à l’horizon 2030.