Prévue au siège de la primature à partir de 10h00, la première réunion entre la nouvelle cheffe de gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, et les représentants des principales plateformes syndicales que sont l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT) et l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), se tiendra ce mardi.

Contacté par Le360, Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’UMT, indique que son syndicat exposera son point de vue sur «un dialogue social sincère» sur l’ensemble des problématiques liées au monde du travail: «Nous allons voir quelle serait la nature des mécanismes pour rendre un dialogue social réel, loin de l’ancien dialogue saisonnier, dont les recommandations n’avaient pas été totalement satisfaites par le précédent gouvernement.»

Et d’ajouter qu’il exposera à la cheffe du gouvernement ses inquiétudes, parmi lesquelles la hausse des prix, et partant «les mesures immédiates» à prendre pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

Miloudi Moukharik préconise l’instauration d’une échelle mobile pour les salaires, c’est à dire une revalorisation des salaires chaque fois que les prix augmentent. La question des pensions de retraite, dont le niveau reste faible, et celle de la liberté syndicale, dont la récente loi sur la grève -que son syndicat a rejeté- seront également abordées avec Fatima-Ezzahra El Mansouri, a indiqué le chef de l’UMT, en émettant le vœu que la réunion de mardi soit marquée par «des résultats concrets».