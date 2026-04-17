Dialogue social: l’UMT réclame une hausse générale des salaires et des pensions

Lors du lancement de la session d'avril du dialogue social, le 17 avril 2026 à Rabat.

À l’issue de la séance d’ouverture de la session d’avril du dialogue social, tenue vendredi 17 avril 2026 sous la présidence du chef du gouvernement, l’Union marocaine du travail (UMT) a exprimé de fortes revendications sociales, tout en dénonçant la dégradation du pouvoir d’achat et la hausse continue des prix.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion, le syndicat a d’abord dénoncé l’augmentation du coût de la vie et l’inflation persistante qui pèse sur les salariés et l’ensemble des ménages. Il appelle, dans ce contexte, à la mise en place de mécanismes efficaces pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens et des travailleurs.

L’UMT réclame également une augmentation générale des salaires dans l’ensemble des secteurs, public comme privé, ainsi qu’une revalorisation des pensions de retraite, estimant que les retraités n’ont pas bénéficié de revalorisations depuis plusieurs années.

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Lors de cette rencontre avec le chef du gouvernement, la délégation de l’UMT, conduite par le secrétaire général Miloudi Moukharik, a insisté sur la nécessité de respecter la régularité des sessions du dialogue social. Le syndicat a regretté l’absence de la session de septembre 2025, appelant à une application effective des engagements déjà conclus, notamment ceux du pacte national pour l’institutionnalisation du dialogue social signé le 30 avril 2022.

L’UMT a également dressé un tableau préoccupant de la situation sociale dans le pays, marqué par la flambée des prix des produits de base et la pression croissante sur les salariés. Le syndicat appelle le gouvernement à s’attaquer de manière urgente à cette situation qu’il juge difficile pour la classe ouvrière.

Parmi ses principales revendications, l’UMT insiste sur la nécessité d’une hausse générale des salaires dans le secteur public, les collectivités territoriales et le secteur privé, ainsi que sur une revalorisation générale des pensions de retraite. Elle demande également la fixation d’un minimum de pension aligné sur le salaire minimum.

Le syndicat plaide aussi pour une augmentation du salaire minimum dans les secteurs industriel, agricole et des services, ainsi que pour la poursuite de la réduction de la pression fiscale sur les salaires afin d’en atténuer l’impact sur le pouvoir d’achat.

Sur le plan fiscal et économique, l’UMT appelle à des mesures urgentes concernant les carburants, notamment une réduction progressive de la TVA et de la TIC, ainsi qu’un encadrement des prix. Le syndicat réclame également l’unification du salaire minimum entre les secteurs industriel et agricole.

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Dans le secteur public, l’organisation syndicale insiste sur la mise en œuvre des engagements antérieurs, la poursuite des dialogues sectoriels et la création d’un nouveau grade de promotion. Elle demande également l’ouverture de discussions spécifiques pour plusieurs corps professionnels, notamment les ingénieurs, les administrateurs, les techniciens et les agents administratifs.

L’UMT appelle en outre à l’ouverture de véritables négociations dans les secteurs des collectivités territoriales, de la santé, de l’agriculture et de l’éducation, ainsi qu’à la mise en œuvre des accords restants dans le secteur éducatif.

Le syndicat s’inquiète également de la situation dans le secteur de la sous-traitance, notamment la sécurité privée et le nettoyage, appelant à une meilleure organisation du secteur, au respect du droit du travail et à la limitation du temps de travail, qu’il juge excessif, parfois supérieur à douze heures par jour.