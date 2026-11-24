Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport, Nabil Benabdellah, a annoncé le lancement d’une opération d’inspection globale et de terrain dans les internats scolaires et les restaurants associés, à l’échelle nationale. Il réagissait aux interventions des conseillers parlementaires, après la réception de plusieurs plaintes et revendications de la Fédération nationale des associations de mères, pères et tuteurs d’élèves au Maroc sur la situation des internats, surtout dans le monde rural. Le ministre a reconnu que les conditions dans certains établissements étaient «intenables» et poussaient des élèves à quitter leur domicile dès l’aube.

Selon le journal, les commissions d’inspection vérifieront la qualité de l’alimentation et la sécurité sanitaire, en contrôlant le respect des normes d’hygiène dans le stockage et la préparation des repas, ainsi que la conformité des quantités et de la valeur nutritionnelle servies au cahier des charges. Elles examineront aussi les conditions d’hébergement et d’équipement (dortoirs, sanitaires, chauffage, propreté), surtout en zones rurales et montagneuses, ainsi que la gestion administrative et éducative, y compris le respect par les sociétés de restauration de leurs engagements contractuels.

Le ministère assure que les rapports déboucheront sur des sanctions administratives et financières contre toute personne dont la négligence sera établie, qu’il s’agisse de responsables administratifs ou de sociétés de restauration. Les conclusions serviront aussi à réviser les cahiers des charges et à revoir les crédits alloués à la restauration scolaire, avec une mise à niveau des budgets pour préserver la dignité des élèves. La situation des cuisinières a également été dénoncée au Parlement, certaines étant payées 1.400 dirhams par mois pour préparer trois repas par jour.

La Fédération nationale évoque, pour sa part, un début d’année scolaire marqué par l’ouverture tardive de certains internats ou le retard du service de restauration pendant les premières semaines, qui a perturbé les élèves venus du monde rural et alourdi les dépenses des familles. Elle relève aussi que le nombre de places ne suit pas la demande, d’où des dortoirs surchargés ou le recours à des chambres louées sans garantie de sécurité ni de surveillance.

L’organisation demande également de relever le montant de la bourse des internes en fonction de la hausse du coût de la vie, de renforcer les contrôles avant et après le démarrage de l’année chez les sociétés de restauration, et d’associer pleinement les associations de parents aux commissions de suivi des internats, au-delà de l’approche purement administrative.